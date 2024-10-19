Esra Erol'da Bomba İtiraf! Evden Kaçan Kadından Şoke Eden Sözler

'Ben Atakan'la Nisan ayından beri konuşmaya başladım eşim bana attığı mesajlarda zina teklifinde bulundu. Şubat ve Mart ayında okuttum bana inanmadılar 'Bunu sen yaptın' dediler. Urfa'dayken mesajı bana gönderdi. Kalabalık ilişki teklifinde bulundu. Kocam bana başka erkeklerle ilişkiye girmemi teklif etti. Eşim Atakan'ı biliyordu ilişki yaşadığımı. Atakan'ı arayıp 'Üçümüz birlikte gel alkol içelim.' dedi.'