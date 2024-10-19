Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Erol'da Bomba İtiraf! Evden Kaçan Kadından Şoke Eden Sözler

Esra Erol'da Bomba İtiraf! Evden Kaçan Kadından Şoke Eden Sözler

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 13:10

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şaşırtan anlar yaşandı. Ocak ayından beri kayıp olan Sibel Hanım'ı aramak için programa çıkan ailesi kısa sürede güzel haberi alsa da canlı yayına çıkan Sibel'in kocası hakkında söyledikleri bomba etkisi yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine bir kayıp vakası ele alındı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine bir kayıp vakası ele alındı.

Ocak ayından beri kayıp olan 4 çocuk annesi Sibel Apaydın'ı bulması için Erol'a başvuran ailesi kısa süre içerisinde müjdeli haberi aldı.

Ocak ayından beri kayıp olan 4 çocuk annesi Sibel Apaydın'ı bulması için Erol'a başvuran ailesi kısa süre içerisinde müjdeli haberi aldı.

15 yıllık evli Sibel, bulunduktan sonra canlı yayına çıksa da söyledikleriyle herkesi dumur etti.

15 yıllık evli Sibel, bulunduktan sonra canlı yayına çıksa da söyledikleriyle herkesi dumur etti.

Ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya gelen Sibel, "Annem bana destek çıksaydı ben koşup sarılırdım ama şimdi karşı karşıya gelmek istemiyorum" derken anne Fadime, "Sen namaz kılan kocana iftira attın" sözleriyle fitili ateşledi.

Ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya gelen Sibel, "Annem bana destek çıksaydı ben koşup sarılırdım ama şimdi karşı karşıya gelmek istemiyorum" derken anne Fadime, "Sen namaz kılan kocana iftira attın" sözleriyle fitili ateşledi.

Annesinin bu sözleri üzerine konuşmaya başlayan Sibel, "Kocam bana başka erkeklerle ilişkiye girmemi teklif etti" dedi.

Annesinin bu sözleri üzerine konuşmaya başlayan Sibel, "Kocam bana başka erkeklerle ilişkiye girmemi teklif etti" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ocak ayında evden ayrıldığını ve Nisan'da şu an sevgili olduğu Atakan'la tanıştığını belirten Sibel, kocasının Atakan'ı bildiğini ve hatta arkadaş olmak istediğini şu sözlerle itiraf etti:

Ocak ayında evden ayrıldığını ve Nisan'da şu an sevgili olduğu Atakan'la tanıştığını belirten Sibel, kocasının Atakan'ı bildiğini ve hatta arkadaş olmak istediğini şu sözlerle itiraf etti:

'Ben Atakan'la Nisan ayından beri konuşmaya başladım eşim bana attığı mesajlarda zina teklifinde bulundu. Şubat ve Mart ayında okuttum bana inanmadılar 'Bunu sen yaptın' dediler. Urfa'dayken mesajı bana gönderdi. Kalabalık ilişki teklifinde bulundu. Kocam bana başka erkeklerle ilişkiye girmemi teklif etti. Eşim Atakan'ı biliyordu ilişki yaşadığımı. Atakan'ı arayıp 'Üçümüz birlikte gel alkol içelim.' dedi.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın