Esra Erol'da Bomba İtiraf! Evden Kaçan Kadından Şoke Eden Sözler
Esra Erol'da Bomba İtiraf! Evden Kaçan Kadından Şoke Eden Sözler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine bir kayıp vakası ele alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ocak ayından beri kayıp olan 4 çocuk annesi Sibel Apaydın'ı bulması için Erol'a başvuran ailesi kısa süre içerisinde müjdeli haberi aldı.
15 yıllık evli Sibel, bulunduktan sonra canlı yayına çıksa da söyledikleriyle herkesi dumur etti.
Ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya gelen Sibel, "Annem bana destek çıksaydı ben koşup sarılırdım ama şimdi karşı karşıya gelmek istemiyorum" derken anne Fadime, "Sen namaz kılan kocana iftira attın" sözleriyle fitili ateşledi.
Annesinin bu sözleri üzerine konuşmaya başlayan Sibel, "Kocam bana başka erkeklerle ilişkiye girmemi teklif etti" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ocak ayında evden ayrıldığını ve Nisan'da şu an sevgili olduğu Atakan'la tanıştığını belirten Sibel, kocasının Atakan'ı bildiğini ve hatta arkadaş olmak istediğini şu sözlerle itiraf etti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın