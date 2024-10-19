Halis Ağa'nın Yalı Çapkını'na Ne Zaman Döneceği Belli Oldu!
Halis Ağa'nın Yalı Çapkını'na Ne Zaman Döneceği Belli Oldu!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını son bölümüyle büyük bir yükseliş yaşadı. 3. sezon başından beri dizide yer almayan Çetin Tekindor, Halis Ağa karakteriyle diziye ne zaman dönecek büyük merak uyandırırken beklenen haber geldi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, dibe doğru ilerleyen reytingleri son bölümde yaptığı hamleyle az biraz kurtardı.
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Sinan'ın Seyran ve kendini zehirleyerek intihar girişimini izlediğimiz bölümde Ferit, Diyar'la evlenemeden Seyran'ı kurtarmaya gitti.
Ferit'in Seyran'ı bir türlü bulamadığı bölüm sonunda bir sonraki bölüm büyük merak uyandırırken dizinin kurgu editöründen büyük spoiler geldi.
Büyük spoiler ise 3. sezon başından beri dizide rol almayan Çetin Tekindor'la ilgiliydi.
Emrullah Hekim, Halis Ağa'nın önümüzdeki hafta diziye döneceğini belirtti.
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