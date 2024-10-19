Ece Üner, Yenidoğan Skandalına Canlı Yayında İsyan Etti
Ece Üner, Yenidoğan Skandalına Canlı Yayında İsyan Etti
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Dr. Fırat Sarı'nın lideri olduğu Yenidoğan Çetesi, sayısı en az 12'yi bulan bebeği SGK'dan haksız kazanç elde etmek için öldürdü.
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Doktor ve hemşireler arasında geçen mide bulandıran konuşmalar kan dondururken Halk TV Ana Haber spikeri Ece Üner, canlı yayında söz konusu olaya isyan etti.
"Evet, çivisi çıktı. Çünkü bu ülkede para için bebek öldürdüler." sözleriyle yayına başlayan Üner'in yayın esnasında gözleri doldu.
İşte o anlar:
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