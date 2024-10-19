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Ece Üner, Yenidoğan Skandalına Canlı Yayında İsyan Etti

Ece Üner, Yenidoğan Skandalına Canlı Yayında İsyan Etti

Ece Üner
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 11:33

SGK'dan haksız kazanç elde etmek için sayısı 12'den fazla olduğu düşünülen bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi tüm ülkenin kanını dondurdu. Ece Üner, Ana Haber açılışı yaparken söz konusu canilere isyan etti.

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Dr. Fırat Sarı'nın lideri olduğu Yenidoğan Çetesi, sayısı en az 12'yi bulan bebeği SGK'dan haksız kazanç elde etmek için öldürdü.

Dr. Fırat Sarı'nın lideri olduğu Yenidoğan Çetesi, sayısı en az 12'yi bulan bebeği SGK'dan haksız kazanç elde etmek için öldürdü.

Doktor ve hemşireler arasında geçen mide bulandıran konuşmalar kan dondururken Halk TV Ana Haber spikeri Ece Üner, canlı yayında söz konusu olaya isyan etti.

Doktor ve hemşireler arasında geçen mide bulandıran konuşmalar kan dondururken Halk TV Ana Haber spikeri Ece Üner, canlı yayında söz konusu olaya isyan etti.

"Evet, çivisi çıktı. Çünkü bu ülkede para için bebek öldürdüler." sözleriyle yayına başlayan Üner'in yayın esnasında gözleri doldu.

"Evet, çivisi çıktı. Çünkü bu ülkede para için bebek öldürdüler." sözleriyle yayına başlayan Üner'in yayın esnasında gözleri doldu.

İşte o anlar:

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