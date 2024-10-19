Ece Üner, Yenidoğan Skandalına Canlı Yayında İsyan Etti

SGK'dan haksız kazanç elde etmek için sayısı 12'den fazla olduğu düşünülen bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi tüm ülkenin kanını dondurdu. Ece Üner, Ana Haber açılışı yaparken söz konusu canilere isyan etti.