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Mustafamız Kirlendi, Meri Aşık Oldu! Şerbo'dan Kaos Dolu Yeni Fragman

Mustafamız Kirlendi, Meri Aşık Oldu! Şerbo'dan Kaos Dolu Yeni Fragman

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 10:51

Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümün ardından yine geleneği bozmayıp fragman yayınladı. Yeni bölüm fragmanı kaosun harman olduğu heyecanlı bir bölümün sinyallerini verdi.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümün ardından yine geleneği bozmadı ve kaosun harman olduğu yeni bölüm fragmanını seyirciyle buluşturdu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümün ardından yine geleneği bozmadı ve kaosun harman olduğu yeni bölüm fragmanını seyirciyle buluşturdu.

Önümüzdeki hafta art arda bombaların patlayacağı Şerbo'da Mustamız, Görkem'in tuttuğu kadın tarafından öpülerek resmen kirlendi.

Önümüzdeki hafta art arda bombaların patlayacağı Şerbo'da Mustamız, Görkem'in tuttuğu kadın tarafından öpülerek resmen kirlendi.

Öte yandan dizide manyak sayısı sanki çok azmış gibi Meri, Apo'ya platonik aşık çıktı ve Alev bebek için günlük yazdığı Pembe tarafından keşfedildi.

Öte yandan dizide manyak sayısı sanki çok azmış gibi Meri, Apo'ya platonik aşık çıktı ve Alev bebek için günlük yazdığı Pembe tarafından keşfedildi.

29 Ekim'den 4 gün önce yayınlanacak bölümde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan geçmeyen Kızılcık Şerbeti, gelecek hafta bizi epey heyecanlandıracağa benziyor.

29 Ekim'den 4 gün önce yayınlanacak bölümde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan geçmeyen Kızılcık Şerbeti, gelecek hafta bizi epey heyecanlandıracağa benziyor.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:

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Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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