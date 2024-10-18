İsmail Hacıoğlu, Star TV'nin İddialı Dizisiyle Dönüyor!
İsmail Hacıoğlu, Star TV'nin İddialı Dizisiyle Dönüyor!
Ekranların sevilen yüzlerinden İsmail Hacıoğlu, Star TV'nin iddialı dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyonun sevilen isimlerinden İsmail Hacıoğlu, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.
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Son olarak 2023'te Taçsız Prenses dizisinde rol alan Hacıoğlu, Star TV'nin yeni sezon için en iddialı dizisiyle anlaşmaya vardı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre İsmail Hacıoğlu, OGM Pictures'la anlaşarak iddialı dizi Şehrazat'ın başrolü oldu.
Yönetmen koltuğuna Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturacağı dizide Hacıoğlu, Kubat rolüne hayat verecek.
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