MasterChef'te Beyza, Kadın Yarışmacıların Birbirini Yazmasına Çıldırdı!
MasterChef'te Beyza, Kadın Yarışmacıların Birbirini Yazmasına Çıldırdı!
MasterChef Türkiye'de kadın yarışmacıların hızla elenmesi ve çoğunluğun erkeklerde olması sık sık dikkat çekerken son eleme potasında Eda'nın ismini yazan Şirin'e Beyza'dan veto geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin son haftalarında kadın yarışmacıların ardı ardına elenmesi hepimizi şaşırtırken erkekler birbirini yazmamaya ant içmiş gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkeklerin sayıca üstün olduğu yarışmada Beyza, sık sık kadın yarışmacılara "birlik" mesajı verse de kadın yarışmacıların birbirini yazmaya devem etmesine en sonunda patladı.
Eleme adaylarının belirlendiği anda Şirin'in Eda'yı yazması karşısında çıldıran Beyza, oylama sonrası kızlara rest çekti.
Beyza, "Kızlar siz niye yazıyorsunuz? Düşünmeyeceksiniz kızları yazmayacaksınız. Geçsin geçmesin istediğin kişiyi yaz. Hakan'ı, Kaan'ı yaz. Eda'yı niye yazıyorsun? Senin oyunla gitti Eda." sözleriyle isyan etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın