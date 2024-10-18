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MasterChef'te Beyza, Kadın Yarışmacıların Birbirini Yazmasına Çıldırdı!

MasterChef'te Beyza, Kadın Yarışmacıların Birbirini Yazmasına Çıldırdı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 20:59

MasterChef Türkiye'de kadın yarışmacıların hızla elenmesi ve çoğunluğun erkeklerde olması sık sık dikkat çekerken son eleme potasında Eda'nın ismini yazan Şirin'e Beyza'dan veto geldi.

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7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin son haftalarında kadın yarışmacıların ardı ardına elenmesi hepimizi şaşırtırken erkekler birbirini yazmamaya ant içmiş gibi.

7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin son haftalarında kadın yarışmacıların ardı ardına elenmesi hepimizi şaşırtırken erkekler birbirini yazmamaya ant içmiş gibi.

Erkeklerin sayıca üstün olduğu yarışmada Beyza, sık sık kadın yarışmacılara "birlik" mesajı verse de kadın yarışmacıların birbirini yazmaya devem etmesine en sonunda patladı.

Erkeklerin sayıca üstün olduğu yarışmada Beyza, sık sık kadın yarışmacılara "birlik" mesajı verse de kadın yarışmacıların birbirini yazmaya devem etmesine en sonunda patladı.

Eleme adaylarının belirlendiği anda Şirin'in Eda'yı yazması karşısında çıldıran Beyza, oylama sonrası kızlara rest çekti.

Eleme adaylarının belirlendiği anda Şirin'in Eda'yı yazması karşısında çıldıran Beyza, oylama sonrası kızlara rest çekti.

Beyza, "Kızlar siz niye yazıyorsunuz? Düşünmeyeceksiniz kızları yazmayacaksınız. Geçsin geçmesin istediğin kişiyi yaz. Hakan'ı, Kaan'ı yaz. Eda'yı niye yazıyorsun? Senin oyunla gitti Eda." sözleriyle isyan etti.

Beyza, "Kızlar siz niye yazıyorsunuz? Düşünmeyeceksiniz kızları yazmayacaksınız. Geçsin geçmesin istediğin kişiyi yaz. Hakan'ı, Kaan'ı yaz. Eda'yı niye yazıyorsun? Senin oyunla gitti Eda." sözleriyle isyan etti.

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