Arka Sokaklar, Narin Güran Olayını İşleyerek İzleyiciden Tam Not Aldı
Arka Sokaklar, Narin Güran Olayını İşleyerek İzleyiciden Tam Not Aldı
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, toplumsal olaylara sessiz kalmak yerine fark yaratmaya devam ediyor. Fenomen dizi, dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran olayını tüm detaylarıyla işleyip izleyiciden alkış topladı.
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19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, toplumsal olayları ele almasıyla öne çıkıyor. Fenomen dizi son bölümde ise cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı konu aldı.
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Cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'a ne olduğu hala tam olarak netleştirilemezken ailesinin esas şüpheli olmasıyla tüm Türkiye dumur olmuştu. Arka Sokaklar, Narin olayını ele alarak bu konunun unutulmaması üzerinde durdu.
Dizide Yasin isimli çocuğun başına gelenler işlenirken ailenin verdiği röportajlardan tutun da arama çalışmalarına kadar tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar işlenerek ekrana yansıdı.
Narin Güran olayını enfes bir şekilde işleyen Arka Sokaklar ekibi alkışı hak ederken izleyiciler diziyi yorum yağmuruna tuttu.
İşte Narin Güran olayının Arka Sokaklar'da işlenmesine gelen tepkiler:
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