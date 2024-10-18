Tepkiler İşe Yaramış! Yalı Çapkını'nın Son Bölümü Sonunda Beğenildi
Tepkiler İşe Yaramış! Yalı Çapkını'nın Son Bölümü Sonunda Beğenildi
Bir dönemin parlayan yıldızı Yalı Çapkını, yanlış ilerleyen senaryo ve üçüncü şahısların sürekli başrol çiftin arasına girmesiyle reytinglerde ilk 5'e bile zor giriyordu. İzleyici tepkisi karşısında 3. sezonda sonunda bir şey yapma kararı alan diziden enfes bir hamle geldi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, senaryonun giderek karmaşıklaşması ve kadronun sürekli gereksiz karakterlerle şişirilmesi üzerine resmen çıkmaza girmişti.
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İzleyiciler "Biz ne izliyoruz?" sorusuyla diziyi protesto etmeye başlamış ve Yalı Çapkını ilk 5'e zor girer olmuştu.
Sevilen dizi 3. sezonda izleyicilerin sesini duymuş olacak ki sonunda beklenileni yaptı ve Ferit ve Seyran'ı tekrardan bir araya getirmek için tüm tuşlara bastı.
Sinan'ın Seyran'ı ve kendini öldürmeye teşebbüs ettiği bölümde Ferit son anda nikahı terk etti. Tabii yaşadığı Seyran'ı kaybetme korkusunu iliklerimize kadar hissettik.
"Bu defa olmuş!" dedirten Yalı Çapkını haftalar hatta belki de aylar sonra beğeni dolu yorumlar almayı başardı. İşte onlardan bazıları:
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