Tepkiler İşe Yaramış! Yalı Çapkını'nın Son Bölümü Sonunda Beğenildi

Bir dönemin parlayan yıldızı Yalı Çapkını, yanlış ilerleyen senaryo ve üçüncü şahısların sürekli başrol çiftin arasına girmesiyle reytinglerde ilk 5'e bile zor giriyordu. İzleyici tepkisi karşısında 3. sezonda sonunda bir şey yapma kararı alan diziden enfes bir hamle geldi.