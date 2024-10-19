İkinci Eşini de Aldatan Fatih'e Beddua Ettiğimiz Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkiler
İkinci Eşini de Aldatan Fatih'e Beddua Ettiğimiz Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkiler
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fatih'in amcasından intikam almak için ikinci kez hamile karısını aldatması ise bölüme damga vurdu.
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 72. bölümüyle ekranlara geldi.
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Fatih'in tıpkı Doğa gibi Görkem'i de hamileyken aldatması sinirlerimizi yorarken Ömer'den alacağı intikam ise merak uyandırdı.
Öte yandan Kıvılcım'ın telefonuna casus programı indiren Cemal'in öfke nöbetleri ilerleyen bölümlerde başımıza bela olacağının sinyallerini verdi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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