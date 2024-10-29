Kızıl Goncalar İzleyicisinin Hz. Süleyman'la Açıkladığı Teoriye Göre "Evliya" Olan Cüneyd Değilmiş!

Hem konusu hem de izlerken düşündürmesiyle ayrıca kendini sevdiren Kızıl Goncalar'la ilgili yeni bir teori ortaya atıldı. Biliyorsunuz Cüneyd'in müjdelenen kişi olduğu ve evliya olanın o olduğu söyleniyordu. Ancak bir izleyici öyle bir teoride bulundu ki gerçekten şaşkınlıkla okuyacaksınız.