Kızıl Goncalar İzleyicisinin Hz. Süleyman'la Açıkladığı Teoriye Göre "Evliya" Olan Cüneyd Değilmiş!
Kızıl Goncalar İzleyicisinin Hz. Süleyman'la Açıkladığı Teoriye Göre "Evliya" Olan Cüneyd Değilmiş!
Hem konusu hem de izlerken düşündürmesiyle ayrıca kendini sevdiren Kızıl Goncalar'la ilgili yeni bir teori ortaya atıldı. Biliyorsunuz Cüneyd'in müjdelenen kişi olduğu ve evliya olanın o olduğu söyleniyordu. Ancak bir izleyici öyle bir teoride bulundu ki gerçekten şaşkınlıkla okuyacaksınız.
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Kimi zaman bölümlerini tek izleyişte anlayamadığımız Kızıl Goncalar, yine pek çok sırrı barındırarak izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
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Biliyorsunuz ikinci sezon benliğini yitiren Cüneyd, önce Zeynep'i bulmuş ve tarikat gerçeğiyle yüzleşmişti.
Cüneyd'in "Hatemül Evliya" ilan edilmesi hiçbirimizi şaşırtmamıştı ancak bir izleyicinin ortaya attığı teori kafaları fena karıştırdı!
Hz. Süleyman'ın yaşadığı bir olayla konuya açıklık getiren izleyici, evliya olanın Cüneyd değil, Zeynep olduğunu iddia etti. Meryem'in rüyasında evliya annesi olarak müjdelenmesiyle de bu teorisini destekledi.
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