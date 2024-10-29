Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Halis Ağa'nın Önüne Attığı Kolyenin Sırrı Çözüldü!
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Halis Ağa'nın Önüne Attığı Kolyenin Sırrı Çözüldü!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBrfO9MMB6I/
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Halis Ağa'nın önüne attığı kolye büyük ses getirmişti. Ardından Halis Ağa karakteri diziden ayrılmış ve bir müddet sonra geri gelmişti. Kolyenin sırrı çözüldü!
Kaynak: Magazin Gözü
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Yalı Çapkını sezon başında hem Seyran'a hem Ferit'e farklı partnerler yazılmasıyla birlikte izleyicinin ilgisini kaybetmişti.
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Senaristler hemen duruma el attı ve Seyran ve Ferit'i yeniden yakınlaştırdı, bu da reytinglerde yükseliş sağladı.
Diziyle ilgili Magazin Gözü hesabından önemli bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon Seyran'ın Halis Ağa'nın karşısına geçip attığı kolyeyi hatırlarsınız.
Seyran kolyeyi atmadan önce "Halam (Hattuç) ne zaman dara düşersen bu kolyeyi Halis Ağa'nın göreceği şekilde tak. O sana yardım eder." diyerek atmıştı.
Sahne geçen sezona damga vurmuştu. Bu sezon da yeniden ortaya çıkacak kolyenin neden yeniden görüneceği belli oldu.
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İddiaya göre Hattuç Hala diziden ayrılacak, bu sebeple de bir kolye sahnesi daha çekilecek.
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