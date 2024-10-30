Tarot Falına Göre 31 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Bugün, geçmişte bazı duygular beslediğin ancak sonrasında karşılık alamadığın o kişiden haber alabilirsin. Bu haberin ise, onun da sana karşı bazı duygular beslediği ile ilgili olduğunu üzülerek söylüyorum. Ancak bu konuda hiçbir şey için geç olmadığını da belirtmek istiyorum. Tabii ben böyle söyledim diye hemen de büyük umutlara kapılma ancak karalara da bağlama. Sadece zamana bırakıp o kişinin seninle iletişime geçmesini bekle.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️