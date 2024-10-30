Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 31 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 31 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
30.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 31 Ekim Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, bir süre önce yaşadığın olayların aslında yaşanmak için biraz zamanı olduğunu fark edeceksin. Her zaman olgun birisi olduğun için aldığın sorumlulukları da bir o kadar büyük ve ağır tutmuşsun. Fakat bu konu, sen fark etmesen de seni fazlasıyla yormuş. Bu durumda zamanı geri alıp yaşananları değiştiremezsin ancak bundan sonraki süreçte daha az sorumluluk almayı deneyebilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, uyandığın andan itibaren etrafta olumsuz bir enerji olduğunun farkına varacaksın. Bana kalırsa bu durum, dinlenmeden uyanmaktan kaynaklanabilir. Nasılsa bir uyku deyip geçmemek lazım, uykunu alamadan uyandığın an tüm günün zehir oluyor resmen. Hele ki düşüncelerinin içinde kaybolup gittiysen...Bununla birlikte, tüm gün boyunca üstünde olacak agresiflikten dolayı etrafındakilerle iletişimin konusunda biraz zorluk çekebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, yakın arkadaşım dediğin kişiler hakkında çok da iyi olmayan bazı şeyler duyabilirsin. Kendinden bile çok güvendiğin bu kişinin yaşadığı olumsuz olayları duyduğun anda başta o kişiyi yargıladığını görüyorum. Fakat sonrasında aslında o kişiye destek olman gerektiğinin farkına varacaksın. Biraz empati kurduğun anda yakın arkadaşından tereddüt etmenin nasıl bir his olduğunu daha iyi anlayacak ve biraz da kendine kızacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, yakın bir arkadaşının sana yaşattığı olumsuz durumlardan dolayı derin düşüncelere dalabilirsin. Aslında normalde çok da kafana takmayacağın konuları fazlasıyla düşünüyorsun ve hal böyle olunca da biraz daha duygusal tarafından bakmaya başlıyorsun. Bana soracak olursan, bu duygusallığın geçici olduğu için ilerleyen günlerde mantık çerçevesinden bakarak işleri yoluna koymalısın. Her zaman aklın ve duyguların arasında bir denge kurmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bu aralar, normalde olduğundan çok daha duygusal bir mod içindesin. Bu durum, sevdiklerini uzun zamandır göremediğin için kalbindeki hislerin ağır basmasından kaynaklanıyor olabilir. Özellikle aile konusunda çok alakasız yerlerde çok alakasız şeylere gözlerin doluveriyor. Bana soracak olursan, bir süre daha bu şekilde devam edeceğin için yanından mendilini ayırmamalısın :')

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son günlerde, eskiden olduğun kişiden başka birine dönüştüğünü fark ediyorsun. Bir süre öncesinde yaşadığın olumsuz şeyler, olaylara bakış açını ve yaklaşımını değiştirmiş. Aslında bu konuda çok da şikayetçi değilsin ancak tanıdığın insanlarla görüştüğünde verecekleri tepkileri de içten içe merak ediyorsun. Bakalım neler yaşanacak...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte etrafındaki insanların yaptığı olumsuz şeyleri o kişilere söylemek yerine yalnız kalmaktan korktuğun için sineye çekiyormuşsun. Bu da arkadaşlarınla olan ilişkilerinin güvenilir olmasından ziyade tam tersi bir hale getiriyormuş. Artık eskiden takındığın bu tavrı bir kenara bırakmaya karar vermişsin. Bana soracak olursan da sağlam olmayan bir ilişkiden ziyade yalnız olmak her zaman daha iyidir. Aksi takdirde başın çok daha fazla ağrır. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün; arkadaşlarınla yapacağın konuşmalar, bazı şeyleri yapma konusunda kaybettiğin motivasyonunu tekrar kazanmana yardımcı olacak. Mental olarak yaşadıklarını ailenle paylaşma konusunda tam olarak rahat edemediğin için arkadaşlarınla paylaşmak ve tavsiye almak çok iyi gelecek diyebilirim. Tabii onların da aynı şekilde kendi sorunlarını paylaşması onları mutlu edecek. İyi dostlar iyi ki var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün; bir süredir yapmak için ertelediğin, daha doğrusu önceliklerine eklemediğin bir işi yapmaya karar vereceksin ve bu süreçte, geçtiğimiz günlerden farklı olarak bir şeyler yapmak fazlasıyla hoşuna gidecek. Tabii bununla birlikte modun da bir o kadar yükselecek. Hepimizin yoğun bir hayatı ve öncelikleri olduğunun ben de farkındayım ancak bana kalırsa zaman zaman farklı şeylerle de ilgilenmemiz gerekiyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, geçmişte bazı duygular beslediğin ancak sonrasında karşılık alamadığın o kişiden haber alabilirsin. Bu haberin ise, onun da sana karşı bazı duygular beslediği ile ilgili olduğunu üzülerek söylüyorum. Ancak bu konuda hiçbir şey için geç olmadığını da belirtmek istiyorum. Tabii ben böyle söyledim diye hemen de büyük umutlara kapılma ancak karalara da bağlama. Sadece zamana bırakıp o kişinin seninle iletişime geçmesini bekle. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Geçtiğimiz günlerde, eskiden güzel zamanlar geçirdiğin kişilerle iletişime geçmişsin ve bu yüzden de biraz daha nostaljik bir moda bürünmüşsün. Tabii hal böyle olunca da ister istemez içini bir burukluk sarmış. Bence biraz daha ana odaklanmaya çalışmalısın. Bununla birlikte, yakın zamanda çok istediğin bir şeyi nihayet elde edeceğini görüyorum. Bu da biraz bile olsa içindeki burukluğu düzeltecek gibi geldi bana.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Etrafında fazlasıyla güvendiğin birisi var ancak bu kişiye olan güveninin ne kadar sağlıklı olduğunu oturup bir kez daha düşün bence. Yakın olarak gördüğün bu kişi, geçmişte yaşadığınız olaylarda senin yanında olmuş ancak zamanla o kişi de değişmiş. Sen ise eskide kaldığın için hala aynı kişiyle iletişim kurduğunu düşünüyorsun ancak artık yavaş yavaş bu düşünceden çıkman gerekiyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın