30 Ekim' de BIST 100 Yükselişte! Altın Rekor Kırdı, Döviz ve Petrol Dalgalı

Petrol fiyatları, küresel arz-talep dengesizliği ve jeopolitik faktörler nedeniyle dalgalanıyor. Brent petrol %1,43 artışla 72,12 dolara ulaştı. Özellikle Çin ve ABD’den gelen talep artışı, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor.