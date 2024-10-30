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30 Ekim' de BIST 100 Yükselişte! Altın Rekor Kırdı, Döviz ve Petrol Dalgalı

etiket 30 Ekim' de BIST 100 Yükselişte! Altın Rekor Kırdı, Döviz ve Petrol Dalgalı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 18:16

Bugün piyasalar hareketli! Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından petrol piyasasına kadar birçok yatırım aracı dalgalanıyor. Güncel verilere yakından bakarak, yatırımcılar için önemli noktalara odaklanıyoruz. Hazırsanız, bugün piyasalarda yaşanan gelişmeleri birlikte inceleyelim!

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Borsa İstanbul’da (BIST 100) ivme yükselişte!

Borsa İstanbul’da (BIST 100) ivme yükselişte!

BIST 100 endeksi, 9.026,35 seviyesine çıkarak %0,9 oranında artış gösterdi. Bu yükselişte özellikle bankacılık, enerji, ve sanayi sektörleri öne çıkıyor.

Bugün BIST 30 endeksi (XU030) 9,975.27 puan seviyesinde işlem görüyor ve gün içerisinde 9,863 ile 10,000 arasında hareket etti.

Bugün BIST 30 endeksi (XU030) 9,975.27 puan seviyesinde işlem görüyor ve gün içerisinde 9,863 ile 10,000 arasında hareket etti.

Son kapanış değeri ise 9,980.48 puandı.

Döviz kurları ne durumda?

Döviz kurları ne durumda?

Döviz kurları, bugünkü gelişmelerde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dolar/TL kuru 34,2605 seviyesinde % -0,03’lük küçük bir düşüş yaşarken, Euro/TL kuru 37,2047 seviyesinde %0,26 oranında bir artış gösterdi. Euro/Dolar paritesi ise 1,0850 seviyesine çıkarak %0,29 oranında artış kaydetti.

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!

Küresel ekonomik belirsizlikler altını yeniden ön plana çıkardı. Ons altın %0,14 artarak 2.778,66 dolara ulaşıldı.

Gram altın yeni zirvede! 🏆

Gram altın yeni zirvede! 🏆

İç piyasada gram altın 3.069 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı. Çeyrek altın fiyatı ise 4.900 TL ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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Brent petrol 72 doları aştı! 🛢️

Brent petrol 72 doları aştı! 🛢️

Petrol fiyatları, küresel arz-talep dengesizliği ve jeopolitik faktörler nedeniyle dalgalanıyor. Brent petrol %1,43 artışla 72,12 dolara ulaştı. Özellikle Çin ve ABD’den gelen talep artışı, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Türkiye ekonomisi, küresel ekonominin dalgalı yapısına rağmen büyüme yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de enflasyon oranı hala yüksek seviyelerde seyrediyor.

Türkiye ekonomisi, küresel ekonominin dalgalı yapısına rağmen büyüme yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de enflasyon oranı hala yüksek seviyelerde seyrediyor.

Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek amacıyla faiz artırımı gibi çeşitli tedbirler uyguluyor. Ekonomide istikrarı sağlama amacıyla yeni yapısal reformlar gündeme gelirken, bu reformların etkisinin orta vadede görülmesi bekleniyor.

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