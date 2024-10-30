30 Ekim' de BIST 100 Yükselişte! Altın Rekor Kırdı, Döviz ve Petrol Dalgalı
30 Ekim' de BIST 100 Yükselişte! Altın Rekor Kırdı, Döviz ve Petrol Dalgalı
Bugün piyasalar hareketli! Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından petrol piyasasına kadar birçok yatırım aracı dalgalanıyor. Güncel verilere yakından bakarak, yatırımcılar için önemli noktalara odaklanıyoruz. Hazırsanız, bugün piyasalarda yaşanan gelişmeleri birlikte inceleyelim!
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Borsa İstanbul’da (BIST 100) ivme yükselişte!
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Bugün BIST 30 endeksi (XU030) 9,975.27 puan seviyesinde işlem görüyor ve gün içerisinde 9,863 ile 10,000 arasında hareket etti.
Döviz kurları ne durumda?
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!
Gram altın yeni zirvede! 🏆
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