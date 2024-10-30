Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
20 Desilyon Dolar Kaç TL Eder? Desilyonda Kaç Sıfır Var?

20 Desilyon Dolar Kaç TL Eder? Desilyonda Kaç Sıfır Var?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 18:01

Rusya'nın Google'a 20 desilyon dolarlık ceza kesmesi gündeme bomba gibi düşmüşken, pek çok kişi desilyonun ne demek olduğunu merak edip araştırmaya başladı. 

Peki, 20 desilyon dolar kaç TL eder? Desilyon nedir? Aradığınız cevapları bu içeriğimizde bulabilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rusya'da bir mahkeme, Google'ın Rus medya kanallarını engellediği gerekçesiyle, teknoloji devinin yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemesine hükmetti. Bu cezayı gören kişiler, ''Desilyon kaç sıfırlı?'' gibi sorulara yanıt bulmak için araştırmaya başladı. Biz de bu sorulara yanıt verecek bir içerik hazırladık.

Rusya'da bir mahkeme, Google'ın Rus medya kanallarını engellediği gerekçesiyle, teknoloji devinin yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemesine hükmetti. Bu cezayı gören kişiler, ''Desilyon kaç sıfırlı?'' gibi sorulara yanıt bulmak için araştırmaya başladı. Biz de bu sorulara yanıt verecek bir içerik hazırladık.

Google'a verilen cezanın detaylarına şu içeriğimizde değinmiştik👇

Desilyonda Kaç Sıfır Var?

Desilyonda Kaç Sıfır Var?

1 desilyonda 33 sıfır vardır. Yani 1 desilyon, 1'in yanına 33 tane sıfır eklenerek elde edilen bir sayıdır.

Desilyon Kaç Basamaklıdır?

Desilyon Kaç Basamaklıdır?

Bir desilyon 10 üzeri 33'e eşittir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 1'in yanına 33 tane sıfır eklediğimizde 1 desilyonu elde ederiz. Bu da 1 desilyonun toplamda 34 basamaklı bir sayı olduğu anlamına gelir.

20 Desilyon Dolar Kaç TL Eder?

20 Desilyon Dolar Kaç TL Eder?

30 Ekim 2024 Çarşamba günü kurunu baz aldığımızda, 1 dolar 34.29 TL'den işlem görüyor. Yani bugünün kuruna göre hesap yapacak olursak, 1 desilyon dolar 34.29000000000000000000000000000000000 TL yapıyor. 20 desilyon doları bulmak için ise bu sonucu 20 ile çarpmamız gerekiyor.

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın