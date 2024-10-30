20 Desilyon Dolar Kaç TL Eder? Desilyonda Kaç Sıfır Var?
20 Desilyon Dolar Kaç TL Eder? Desilyonda Kaç Sıfır Var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rusya'da bir mahkeme, Google'ın Rus medya kanallarını engellediği gerekçesiyle, teknoloji devinin yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemesine hükmetti. Bu cezayı gören kişiler, ''Desilyon kaç sıfırlı?'' gibi sorulara yanıt bulmak için araştırmaya başladı. Biz de bu sorulara yanıt verecek bir içerik hazırladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Desilyonda Kaç Sıfır Var?
Desilyon Kaç Basamaklıdır?
20 Desilyon Dolar Kaç TL Eder?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın