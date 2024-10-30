Google Tarihinde Görülmemiş Ceza: Tam 20 Desilyon Dolar Ödeyecek
Google Tarihinde Görülmemiş Ceza: Tam 20 Desilyon Dolar Ödeyecek
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Söz konusu para cezaları Google tarihinde görülmemiş bir cezaya denk geliyor. Cezaların toplam miktarı 20 desilyon doları aştı.
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Para cezalarının 9 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Morozov, cezaların ödenmediği takdirde para cezasının her gün iki kat artacağını belirtti.
AA’da yer alan habere göre RUS RBK gazetesine konuşan ismi açıklanmayan avukat 17 Rus televizyon kanalına ödenecek tazminat tutarının 20 desilyon dolar olduğunu ifade etti.
ABD merkezli şirket Google, Rusya’da verilen para cezalarının ödenmeyecek düzeyde olduğunu belirterek iflas sürecini başlatmıştı.
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