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Google Tarihinde Görülmemiş Ceza: Tam 20 Desilyon Dolar Ödeyecek

Google Tarihinde Görülmemiş Ceza: Tam 20 Desilyon Dolar Ödeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2024 - 14:51

Google, tarihinde görülmemiş cezayla karşı karşıya kaldı. Google’ın YouTube’da Rus kurumları ve kanalları kaldırdığı gerekçesiyle mahkemeler tarafından verilen para cezaları 20 desilyon doları aştı.

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Söz konusu para cezaları Google tarihinde görülmemiş bir cezaya denk geliyor. Cezaların toplam miktarı 20 desilyon doları aştı.

Söz konusu para cezaları Google tarihinde görülmemiş bir cezaya denk geliyor. Cezaların toplam miktarı 20 desilyon doları aştı.

Para cezalarının 9 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Morozov, cezaların ödenmediği takdirde para cezasının her gün iki kat artacağını belirtti.

Para cezalarının 9 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Morozov, cezaların ödenmediği takdirde para cezasının her gün iki kat artacağını belirtti.

AA’da yer alan habere göre RUS RBK gazetesine konuşan ismi açıklanmayan avukat 17 Rus televizyon kanalına ödenecek tazminat tutarının 20 desilyon dolar olduğunu ifade etti.

AA’da yer alan habere göre RUS RBK gazetesine konuşan ismi açıklanmayan avukat 17 Rus televizyon kanalına ödenecek tazminat tutarının 20 desilyon dolar olduğunu ifade etti.

ABD merkezli şirket Google, Rusya’da verilen para cezalarının ödenmeyecek düzeyde olduğunu belirterek iflas sürecini başlatmıştı.

ABD merkezli şirket Google, Rusya’da verilen para cezalarının ödenmeyecek düzeyde olduğunu belirterek iflas sürecini başlatmıştı.

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