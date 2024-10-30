Cildini Doğru Nemlendiriyor musun? Kusursuz Bir Cilt İçin Nemlendirme Aşamasında Uygulaman Gerken 10 Şey

Sıcak duşu kim sevmez ama maalesef cildimiz için o kadar iyi değil. Sıcak alınan duşlar cildin doğal yağlarını hızla kaybetmesine neden oluyor. Bunun sonucunda da cilt kuruyor ve nem dengesi bozuluyor. Hele bir de sıcak duşu kışın alıyorsan zaten kuru cilt daha da kuruyor. Nemlendirici uygulamanın boşa gitmesini istemiyorsan sıcak duş yerine ılık duşu deneyebilirsin.