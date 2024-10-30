Cildini Doğru Nemlendiriyor musun? Kusursuz Bir Cilt İçin Nemlendirme Aşamasında Uygulaman Gerken 10 Şey
Cildini Doğru Nemlendiriyor musun? Kusursuz Bir Cilt İçin Nemlendirme Aşamasında Uygulaman Gerken 10 Şey
Cildi doğru nemlendirmek en önemli aşamalardan. Sağlıklı ve parlak bir cilt için nemlendirme aşamasının atlanmaması gerekiyor. Kusursuz bir cilde kavuşmak için neler yapman gerektiğine gel beraber bakalım...
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1. Her şey doğru nemlendiriciyi seçmekle başlıyor.
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2. Günde 2 kez nemlendirme şart!
3. Nemlendiriciyi sakın kirli cildine uyguluyorum deme!
4. Hyaluronik asit içeren ürünler olmazsa olmaz.
5. Peeling, ölü cilt hücrelerinden cildini arındırıyor.
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