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Cildini Doğru Nemlendiriyor musun? Kusursuz Bir Cilt İçin Nemlendirme Aşamasında Uygulaman Gerken 10 Şey

etiket Cildini Doğru Nemlendiriyor musun? Kusursuz Bir Cilt İçin Nemlendirme Aşamasında Uygulaman Gerken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 18:01

Cildi doğru nemlendirmek en önemli aşamalardan. Sağlıklı ve parlak bir cilt için nemlendirme aşamasının atlanmaması gerekiyor. Kusursuz bir cilde kavuşmak için neler yapman gerektiğine gel beraber bakalım...

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1. Her şey doğru nemlendiriciyi seçmekle başlıyor.

Her cilt tipine uygun farklı farklı nemlendiriciler bulunuyor. O yüzden önce yapman gereken kendi cilt tipini öğrenmek. Cilt tipini öğrendikten sonra da ona uygun bir nemlendirici seçmelisin. Yani öyle gideyim herhangi bir nemlendiriciyi alıp cildime süreyim olmaz. Mesela cildin kuruysa yoğun bir nemlendirici senin için uygunken yağlı ciltliysen ihtiyacın olan hafif nemlendiriciler.

2. Günde 2 kez nemlendirme şart!

Cildin gün boyu nem kaybediyor. Eee bu nemi bir şekilde yerine koymak gerek, değil mi? Bunun için günde 2 kere cildini nemlendirmen gerekiyor. Sabah ve akşam cildini güzelce nemlendirirsen kuruluk, pul pul dökülme gibi sorunlarla hiç karşılaşmazsın. Sabah nemlendirme için kullanacağın nemlendiricinin hafif, gece için kullanacağın nemlendiricinin ise yoğun olmasına dikkat etmelisin. Soğuk havalarda ise nemlendirmeye ekstra önem vermen gerek.

3. Nemlendiriciyi sakın kirli cildine uyguluyorum deme!

İyice temizlemediğin bir cilde nemlendirici uyguluyorsan çok yanlış yapıyorsun demek. Nemlendiriciyi cildine en iyi şekilde emdirmek için cildinin temiz olması gerekiyor. Gün boyu cildinde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntıları gözenekleri tıkıyor. Onun için nemlendiricini uygulamadan önce cildini iyi bir temizleyiciyle yıkaman gerek. Bu işlemden sonra tertemiz olan cildine nemlendiriciyi uygulayabilirsin.

4. Hyaluronik asit içeren ürünler olmazsa olmaz.

Cildin doğal nem bariyerini güçlendirmek için hyaluronik asit içeren ürünler kullanmak gerekiyor. İçeriğinde hyaluronik asit olan ürünler derinlemesine nem sağlıyor. Cildinin nem seviyesini ve nemi tutma kapasitesini artıran hyaluronik asit içeren ürünlere bakım rutininde ne kadar yer verirsen cildin için o kadar iyi olur!

5. Peeling, ölü cilt hücrelerinden cildini arındırıyor.

Tabii cildinden ölü hücreler uzaklaşınca nemlendirici ürünler cilde çok daha iyi nüfuz ediyor. O yüzden haftada en az bir kere peeling yapmak gerekiyor. Hatta bunu haftada ikiye çıkarırsak müthiş ötesi olur. Peeling yaptığında cildin daha pürüzsüz ve parlak görünüyor. Nemlendiriciler böyle tertemiz bir ciltte çok daha işe yarıyor elbette.

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6. Nemlendirici ürünleri uygularken masaj yapmayı ihmal etme.

Masaj yapınca nemlendiriciler yüzde daha iyi emiliyor. Bu yüzden nemlendirici ürünlerini uygularken hafif masaj yapmayı ihmal etmemelisin. Yüz masajı, cildin daha canlı ve dinç görünmesine yardımcı oluyor. Hele bir de masajı nemlendirici ile desteklersen o zaman tadından yenmez işte. Dairesel hareketlerle nemlendirici ürünü cildine yedirmek en etkili yöntemlerden.

7. Göz çevresi ihmal edilmemesi gereken yerlerden.

Göz çevresi en çok ihmal edilen yerlerden. O yüzden oraları nemlendirmek gerek. Tabii bunu yaparken her yere kullanılan nemlendiricileri kullanmak olmaz. Göz çevresi için oraya özel nemlendiricileri tercih edebilirsin. Hassas bu bölge için üretilen bakım ürünleri göz çevreni iyice nemlendiriyor. Normal bir nemlendirici kullandığında göz çevrene yoğun gelebilir ve rahatsızlığa neden olabilir.

8. Güneş koruyucuyu unutmamak gerek.

Nemlendiricileri güneş koruyucularla desteklemek gerekiyor. Yani nemlendirici kullandıktan sonra dışarı çıkacağın zaman güneş koruyucuyu asla ihmal etmemen gerekiyor. Güneşin zararlı ışınları cildin kurumasına neden olabiliyor. O yüzden nemlendirici kullandıktan sonra güneş kremini kullanmalısın. Eğer bunu yapmazsan cildin için kullandığın nemlendiriciyi boşa kullanmış oluyorsun. Burada genelde ihmal edilen şey, kışın güneş kremi kullanmamak. Hem yaz hem kış güneş kremini kullanarak cildinin nemli kalmasını sağlayabilirsin.

9. Nemlendirme diyorsak suyu atlamamak gerek!

Cildin doğal nem dengesini korumanın en basit yolu elbette su içmek. Nemlendirme aşamasında yapacaklarından genel bahsettik ama su içmeyi bu aşamada atlamamak lazım. Nemlendirme sadece dışarıdan yapılan bir şey değil, içeriden de desteklemek gerekiyor. İçeriden nemlendirme demek bol bol su içmek demek. Yani gün içinde en az 2 litre su içerek cildindeki nemin artmasına yardımcı olabilirsin.

10. Burada sıcak duşlardan bahsetmesek olmaz tabii ki.

Sıcak duşu kim sevmez ama maalesef cildimiz için o kadar iyi değil. Sıcak alınan duşlar cildin doğal yağlarını hızla kaybetmesine neden oluyor. Bunun sonucunda da cilt kuruyor ve nem dengesi bozuluyor. Hele bir de sıcak duşu kışın alıyorsan zaten kuru cilt daha da kuruyor. Nemlendirici uygulamanın boşa gitmesini istemiyorsan sıcak duş yerine ılık duşu deneyebilirsin.

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