Türkiye LÖSEV’in Çağrısına Kulak Verdi: 100 Bine Yakın Katılımcı Anıtkabir’e Akın Etti!
LÖSEV’in lösemi mücadelecisi çocukları ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları ve umudu gittiği her yere taşıyan gönüllü ordusu Anıtkabir’de buluştu. LÖSEV’in Türkiye geneli yaptığı çağrı ile 100 bine yakın kişi Ata’nın huzuruna koştu.
Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 100 bine yakın kişi Anıtkabir'deydi!
Büyük LÖSEV Ailesi Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.
Dr. Ezer “Atam! Söz Veriyoruz, Lösemide Yüzde 100 Tedavi Başarısını Yakalamak İçin Çok Çalışacağız”
