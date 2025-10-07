onedio
Türkiye LÖSEV’in Çağrısına Kulak Verdi: 100 Bine Yakın Katılımcı Anıtkabir’e Akın Etti!

07.10.2025 - 15:02

LÖSEV’in lösemi mücadelecisi çocukları ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları ve umudu gittiği her yere taşıyan gönüllü ordusu Anıtkabir’de buluştu. LÖSEV’in Türkiye geneli yaptığı çağrı ile 100 bine yakın kişi Ata’nın huzuruna koştu.

Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 100 bine yakın kişi Anıtkabir'deydi!

Cumhuriyet’ten aldığı güçle yola çıkan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyet’in 102. yılında minnet ve saygılarını sunmak için Anıtkabir’e akın etti. 4 Ekim’de gerçekleştirilen törene, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukları, iyileşmiş gençleri, Aile Komiteleri, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 100 bine yakın kişi katıldı.

Büyük LÖSEV Ailesi Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve Dr. Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Dr. Ezer “Atam! Söz Veriyoruz, Lösemide Yüzde 100 Tedavi Başarısını Yakalamak İçin Çok Çalışacağız”

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı: 'LÖSEV ailesi olarak bir kez daha sizin huzurunuza geldik kendi adımıza huzurlu ve mutluyuz. Geçen sene size ithafen yazdığımız söylediğimiz gerçekleri dikkate almadılar. Huzurunuza başımız dik çıkamadık, üzgünüz. Siz yüz yıl sonrasını gören ve uyaran dünyadaki tek lidersiniz. İnanıyoruz ki uyuyan Türk gençliği uyanacak ve harekete geçecektir. Sevgi iyilik ve umut dolu mücadelemizde muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene.'

#işbirliği

