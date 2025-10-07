Türkiye LÖSEV’in Çağrısına Kulak Verdi: 100 Bine Yakın Katılımcı Anıtkabir’e Akın Etti!

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı: 'LÖSEV ailesi olarak bir kez daha sizin huzurunuza geldik kendi adımıza huzurlu ve mutluyuz. Geçen sene size ithafen yazdığımız söylediğimiz gerçekleri dikkate almadılar. Huzurunuza başımız dik çıkamadık, üzgünüz. Siz yüz yıl sonrasını gören ve uyaran dünyadaki tek lidersiniz. İnanıyoruz ki uyuyan Türk gençliği uyanacak ve harekete geçecektir. Sevgi iyilik ve umut dolu mücadelemizde muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene.'

