Türkiye’de Meslek Eğitiminin Gerilemesi, İstihdam Sorunları ve Geleceğe Dair Politika Önerileri
Türkiye’de meslek eğitimi, özellikle son 20 yılda yaşanan dönüşümlerle birlikte giderek kan kaybediyor. Özellikle kamuoyunda 4+4+4 eğitim sistemi olarak bilinen sistemin hayata geçmesi ile bu kan kaybı ölümcül boyuta ulaştı dersek abartı olmaz. Oysa sanayi ve hizmet sektörlerinin nitelikli işgücü talebi artarken, meslek liseleri ve meslek yüksekokulları bu ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor. Peki bu gerilemenin nedenleri neler, eğitim-istihdam arasındaki kopukluk nasıl aşılabilir ve gelecekte meslek eğitiminin niteliğini artırmak için nasıl bir politika izlenmeli?
Meslek Eğitiminin Gerilemesine Etki Eden Nedenler
Eğitim ve İstihdam Arasındaki Sorunlar
Gelecekte Meslek Eğitiminin Niteliğini Artırmak İçin Politika Önerileri
Türkiye’nin nitelikli işgücüyle yükselen bir üretim gücü haline gelmesi hayal değil.
