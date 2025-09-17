onedio
Türkiye’de Meslek Eğitiminin Gerilemesi, İstihdam Sorunları ve Geleceğe Dair Politika Önerileri

17.09.2025 - 19:20

Türkiye’de meslek eğitimi, özellikle son 20 yılda yaşanan dönüşümlerle birlikte giderek kan kaybediyor. Özellikle kamuoyunda 4+4+4 eğitim sistemi olarak bilinen sistemin hayata geçmesi ile bu kan kaybı ölümcül boyuta ulaştı dersek abartı olmaz. Oysa sanayi ve hizmet sektörlerinin nitelikli işgücü talebi artarken, meslek liseleri ve meslek yüksekokulları bu ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor. Peki bu gerilemenin nedenleri neler, eğitim-istihdam arasındaki kopukluk nasıl aşılabilir ve gelecekte meslek eğitiminin niteliğini artırmak için nasıl bir politika izlenmeli?

Meslek Eğitiminin Gerilemesine Etki Eden Nedenler

1. Akademik Başarı Algısı: Uzun yıllar boyunca “iyi öğrencilerin genel liselere, başarısız öğrencilerin meslek liselerine gittiği” anlayışı, meslek eğitiminin toplumsal itibarını zedeledi.

2. Üniversite Odaklı Eğitim: Gençlerin çoğu, meslek edinmekten çok üniversite diplomasına sahip olmayı hedefliyor. Bu durum mesleki eğitimi ikincil plana itiyor.

3. Sanayi-Okul Kopukluğu: Eğitim kurumları ile özel sektör arasında etkin bir iş birliği mekanizması kurulamaması, mezunların iş hayatına uyumunu zorlaştırıyor.

“Bugün fabrikalar, atölyeler ve hizmet sektörleri sadece çalışan değil, makineyi anlayan, yazılımı bilen, teknolojiye hâkim gençler istiyor. Mezunların iş dünyasına uyum sağlayamaması hem genç işsizliğini artırıyor hem de üretimde verimliliği düşürüyor. Çözüm, sanayi ile okul arasında gerçek bir köprü kurmaktan geçiyor.”

4. Teknolojik Gelişmelere Uyum Eksikliği: Meslek liselerinin ve MYO’ların müfredatları, dijitalleşme, yapay zekâ, otomasyon gibi alanlarda güncel ihtiyaçlara ayak uyduramıyor.

Eğitim ve İstihdam Arasındaki Sorunlar

  • Nitelik-Uyumsuzluğu: İşverenler, mezunların işin gerektirdiği becerilere sahip olmadığını dile getiriyor.

  • Staj ve İşbaşı Eğitiminin Yetersizliği: Öğrenciler yeterli uygulama fırsatı bulamıyor, bu da iş dünyasına geçişi zorlaştırıyor.

“Türkiye’de staj hâlâ çoğu yerde formalite olarak görülüyor. Oysa Almanya’nın yıllardır başarıyla uyguladığı “çift yönlü eğitim modeli” gibi, gençler eğitimlerinin yarısını işletmelerde geçirirse, mezun olduklarında hazır birer profesyonel olarak iş hayatına atılabilir.”

  • Genç İşsizliği: Üniversite mezunlarının işsizliği konuşulsa da, meslek eğitimi almış gençlerin de kayıt dışı veya vasıfsız işlerde çalışmak zorunda kaldığı biliniyor.

  • Kadınların Katılımı: Meslek eğitimi gören kadınların iş gücüne katılımı erkeklere oranla daha düşük, bu da önemli bir potansiyel kaybına yol açıyor.

Gelecekte Meslek Eğitiminin Niteliğini Artırmak İçin Politika Önerileri

1. Çapa Uygun Meslek Eğitimi: Eğitim programları, bölgesel ve sektörel iş gücü ihtiyacına göre düzenlenmeli. Örneğin, sanayi bölgelerinde otomasyon ve makine alanında, turistik bölgelerde gastronomi ve hizmet alanında yoğunlaşılmalı.

2. İşletme-Okul İşbirliği: Almanya’daki “çift yönlü eğitim modeli” örnek alınarak, öğrencilerin haftanın belirli günlerinde işletmelerde zorunlu staj yapması teşvik edilmeli.

3. Dijital ve Yeşil Beceriler: Müfredatlar, yapay zekâ, veri analizi, yeşil enerji ve sürdürülebilir üretim gibi alanlarla güncellenmeli.

4. Toplumsal İtibarın Güçlendirilmesi: Meslek liselerinin “ikinci sınıf okul” algısını kırmak için kamu spotları, burs imkânları ve mezun başarı hikâyeleri öne çıkarılmalı.

5. Kadın ve Genç Katılımı: Özellikle kadınların meslek eğitimine yönlendirilmesi için pozitif ayrımcılık uygulanmalı; gençlere mezuniyet sonrası istihdam garantili programlar oluşturulmalı.

6. Yaşam Boyu Öğrenme: Sadece gençler değil, işsiz yetişkinler ve farklı mesleklerden gelen bireyler için de kısa dönemli sertifika programları açılmalı.

Türkiye’nin nitelikli işgücüyle yükselen bir üretim gücü haline gelmesi hayal değil.

Doğru politikalarla meslek eğitimi, işsizliği azaltacak, sanayiyi güçlendirecek ve ülkemizi dünya sahnesinde hak ettiği yere taşıyacak. Gelecek; mesleğini seven, işini bilen gençlerin ellerinde yükselecek. Bunun için yapılması gerekenler net: Eğitim programlarını bölgesel ihtiyaçlara uyarlamak, işletmelerle kalıcı işbirliği kurmak, stajı gerçek öğrenme sürecine dönüştürmek ve kadınların meslek eğitimine katılımını artırmak. En önemlisi de gençlere şunu hissettirmek: Meslek eğitimi bir çıkmaz değil, tam tersine geleceğin anahtarıdır.

Hayal edelim: Gaziantep’te tekstil öğrencileri akıllı kumaşlar tasarlıyor, Bursa’da otomotiv öğrencileri elektrikli araçların yazılımını geliştiriyor, İstanbul’da gençler yapay zekâ destekli üretim hatlarını yönetiyor. İşte bu vizyon, meslek eğitimini yalnızca “iş bulma aracı” olmaktan çıkarıp, Türkiye’nin kalkınma motoruna dönüştürebilir.

Eğer doğru politikalar uygulanırsa, Türkiye’nin gençleri elektrikli araçlardan yapay zekâya, yeşil enerjiden robotik üretime, tarım ve hayvancılığa kadar her alanda öncü olabilir. Meslek eğitimi yalnızca bireylerin iş bulma garantisi değil, ülkenin kalkınma motorudur.

Bugün atılacak adımlar, yarının Türkiye’sini belirleyecek. Meslek eğitimine yapılacak her yatırım, işsizliği azaltacak, üretimi artıracak, ülkeyi küresel rekabette daha güçlü kılacak. Gençlere verilecek doğru yönlendirme ve fırsatlar, Türkiye’nin en büyük gücüne dönüşecek: nitelikli insan kaynağı.

Meslek eğitiminin güçlendirilmesi, sadece genç işsizliğini azaltmayacak, aynı zamanda ülkenin sanayide ve teknolojide, tarım ve hayvancılık sektöründe rekabet gücünü artıracaktır. Kısacası, doğru politikalarla “meslek eğitimi” yalnızca geçmişin değil, geleceğin de anahtarı olabilir.

