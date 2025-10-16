Türk Hackerlar ABD ve Kanada'da Havalimanlarındaki Anons Sistemine Sızdı
Dünyada Gazze'de yaşananlardan ötürü İsrail aleyhine pek çok protesto yapılıyor. Ancak bunların en çok ses getireni geçtiğimiz gün ABD ve Kanada'daki birçok havalimanının sistemlerine ve uçuş ekranlarına sızan hackerların eylemi oldu. 'Özgür Filistin' ve 'Netanyahu ve Trump'ı s...' gibi ifadeler ses sistemlerinden mesaj olarak yayınladı. Saldırıyı “Türk Siber İslam” adlı grup üstlendi. Pensilvanya, Britanya Kolombiyası ve Ontario'daki havaalanlarında da benzer eylemler olduğu doğrulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaydedilen görüntüler şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siber saldırıyı Cyber İslam grubundan Mutarth üstlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın