onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türk Hackerlar ABD ve Kanada'da Havalimanlarındaki Anons Sistemine Sızdı

Türk Hackerlar ABD ve Kanada'da Havalimanlarındaki Anons Sistemine Sızdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2025 - 17:00

Dünyada Gazze'de yaşananlardan ötürü İsrail aleyhine pek çok protesto yapılıyor. Ancak bunların en çok ses getireni geçtiğimiz gün ABD ve Kanada'daki birçok havalimanının sistemlerine ve uçuş ekranlarına sızan hackerların eylemi oldu. 'Özgür Filistin' ve 'Netanyahu ve Trump'ı s...' gibi ifadeler ses sistemlerinden mesaj olarak yayınladı. Saldırıyı “Türk Siber İslam” adlı grup üstlendi. Pensilvanya, Britanya Kolombiyası ve Ontario'daki havaalanlarında da benzer eylemler olduğu doğrulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaydedilen görüntüler şöyle;

Siber saldırıyı Cyber İslam grubundan Mutarth üstlendi.

Siber saldırıyı Cyber İslam grubundan Mutarth üstlendi.

Kendilerini “siber cihatçılar” olarak tanımlayan Cyber İslam, daha önce İsrail hükümetine ait bazı web sitelerini hacklemişlerdi. ABD ve Kanada'da olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın