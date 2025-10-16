Türk Hackerlar ABD ve Kanada'da Havalimanlarındaki Anons Sistemine Sızdı

Dünyada Gazze'de yaşananlardan ötürü İsrail aleyhine pek çok protesto yapılıyor. Ancak bunların en çok ses getireni geçtiğimiz gün ABD ve Kanada'daki birçok havalimanının sistemlerine ve uçuş ekranlarına sızan hackerların eylemi oldu. 'Özgür Filistin' ve 'Netanyahu ve Trump'ı s...' gibi ifadeler ses sistemlerinden mesaj olarak yayınladı. Saldırıyı “Türk Siber İslam” adlı grup üstlendi. Pensilvanya, Britanya Kolombiyası ve Ontario'daki havaalanlarında da benzer eylemler olduğu doğrulandı.