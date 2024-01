Survivor Turabi Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Turabi Çamkıran Kaç Yaşında ve Nereli?

Dövüşçü ve dansçı Turabi Çamkıran, ilk kez 2014 yılında Survivor'a katıldı. Daha sonra 2015 ve 2018 sezonlarında da 'Survivor' yarışmasına katılan Turabi Çamkıran, 2014 yılında 'Gönüllüler' takımında yer aldı ve şampiyon oldu.

2015 yılında ise 'Survivor All Star' yarışmasında birinci olarak art arda yarışmada birinci olan ilk kişi oldu. 2019 yılında ABD'de yayınlanan 'The Challenge' adlı yarışma programının 33. sezonuna katılan ünlü dövüşçü bu kez de 'The Challenge: War of the Worlds' şampiyonu oldu. Yarışmanın bir sonraki sezonuna da katılan yarışmacı, 10. bölümde diskalifiye oldu. Son olarak 2022 yılında The Challenge: Ride or Dies'a katıldı ve yarışmadan 5. olarak elen isim oldu.

Yarışma programlarının vazgeçilmez ismi haline gelen Turabi Çamkıran, şimdilerde Survivor 2024 All Star'ın 'kırmızı takım' kadrosunda yer alıyor.