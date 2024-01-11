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Survivor Turabi Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Turabi Çamkıran Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor Turabi Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Turabi Çamkıran Kaç Yaşında ve Nereli?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.01.2024 - 22:02

Geçtiğimiz sezonlarda Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren sonrasında da geniş kitleler tarafından tanınan Turabi Çamkıran, oyunculuğa da adım attı ve kısa zamanda çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol aldı. Survivor'da iki kez art arda şampiyon olarak tarihe geçen Turabi Çamkıran, şimdi de Survivor All Star 2024 kadrosunda! Yarışmadaki performansı ve tartışmalarıyla dikkat çeken Turabi sık sık sosyal medya gündeminde yer alıyor. Peki, Turabi Çamkıran kimdir? Survivor Turabi nereli ve kaç yaşında? 

İşte, Survivor All Star yarışmacısı Turabi Çamkıran hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Turabi Çamkıran Kimdir?

Turabi Çamkıran Kimdir?

Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş, Afşinli olan Çamkıran, eğitim hayatına Mersin'de başladı. Mesin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne giden Çamkıran, lise öğrenimini yarıda bırakıp 2016 yılında açık liseden mezun oldu.

Turabi Çamkıran'ın Kariyeri

Turabi Çamkıran'ın Kariyeri

Erken yaşlardan itibaren break dance ve Muay Thai dövüş sanatıyla ilgilenen Turabi Çamkıran, 2008 yılında 'Benimle Dans Eder misin?' dans yarışmasına katıldı. Daha sonra 2013 yılında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasına katılarak yarı finale kadar ilerledi. 

Dansçı ve dövüşçü olarak tanıdığımız, Turabi Çamkıran, Survivor yarışmasıyla tanındıktan sonra dizi ve filmlerde de rol aldı.

Turabi Çamkıran İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Turabi Çamkıran İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Dövüşçü ve dansçı Turabi Çamkıran, ilk kez 2014 yılında Survivor'a katıldı. Daha sonra 2015 ve 2018 sezonlarında da 'Survivor' yarışmasına katılan Turabi Çamkıran, 2014 yılında 'Gönüllüler' takımında yer aldı ve şampiyon oldu. 

2015 yılında ise 'Survivor All Star' yarışmasında birinci olarak art arda yarışmada birinci olan ilk kişi oldu. 2019 yılında ABD'de yayınlanan 'The Challenge' adlı yarışma programının 33. sezonuna katılan ünlü dövüşçü bu kez de 'The Challenge: War of the Worlds' şampiyonu oldu. Yarışmanın bir sonraki sezonuna da katılan yarışmacı, 10. bölümde diskalifiye oldu. Son olarak 2022 yılında The Challenge: Ride or Dies'a katıldı ve yarışmadan 5. olarak elen isim oldu. 

Yarışma programlarının vazgeçilmez ismi haline gelen Turabi Çamkıran, şimdilerde Survivor 2024 All Star'ın 'kırmızı takım' kadrosunda yer alıyor.

Turabi Çamkıran'ın Rol Aldığı Yapımlar

Turabi Çamkıran'ın Rol Aldığı Yapımlar

Turabi Çamkıran 2016 yılında yayınlanan 'Kertenkele: Yeniden Doğuş' dizisinde 'Kara Kemal' rolüyle karşımıza çıktı. İşte, Turabi Çamkıran'ın rol aldığı fimler: 

  • 2014 - Sabit Kanca 2

  • 2017 - Ketenpere

  • 2021 - Avcı: İlk Kehanet

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