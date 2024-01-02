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Survivor Yaman Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Yaman Keleş Kaç Yaşında ve Nerelidir?

Survivor Yaman Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Yaman Keleş Kaç Yaşında ve Nerelidir?

Acun Ilıcalı survivor Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.01.2024 - 21:56

Milyonların severek takip ettiği Survivor All Star 2024 yarışması tüm hızıyla başladı! Birbirinden hırslı ve iddialı yarışmacılar arasındaki rekabet seyirciyi TV 8 ekranlarına kilitlemeyi başardı. Mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Yaman Keleş de yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Bir önceki sezonda başarılı performanslar sergileyen yarışmacı Survivor All Star 2024'ün iddialı yarışmacılar arasında. Peki, Survivor yarışmacısı Yaman Keleş kimdir? Yaman Keleş kaç yaşında ve nereli? 

İşte, Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yaman Keleş hakkında merak edilenler...

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Survivor Yaman Keleş Kimdir?

Survivor Yaman Keleş Kimdir?

Survivor yarışmacıları arasında yer alan Yaman Keleş, İstanbul'da ikamet ediyor. Yaman'ın 1995 yılında İstanbul, Arnavutköy'de dünyaya geldiği biliniyor. Yaman Keleş, babasıyla birlikte bir atölyede esnaflık yapıyor.

Yaman Keleş İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Yaman Keleş İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Survivor All Star 2024 yarışına yedeklerden dahil olan Yaman Keleş, geçtiğimiz yıl da yedekler arasındaydı. Survivor 2023'e halk oylaması ile yedeklerden katılan Yaman Keleş, 2024 sezonunda Mavi takımda yerini aldı. 

Acun Ilıcalı, Yaman'ın Survivor 2024 kadrosunda yer alacağını 'Geçen sene 60 gün yedeklerde bekleyen yarışmacılarımız vardı. Onlara sözüm vardı. Şimdi onları çağırmak istiyorum' ifadeleriyle duyurdu.

Survivor Yaman Keleş'in Hikayesi!

Survivor Yaman Keleş'in Hikayesi!

Yaman Keleş, henüz 3 yaşında başlayan kekemelik sorunuyla mücadele ettiğini anlattı. 18 yıl boyunca sessiz kaldığını ifade eden Yaman, Survivor'da kendini ifade etmek istediğini ve yarışmada iddialı olduğunu yazdığı dörtlükle ilan etti. 👇

Survivor 2024'ün yedeklerden Mavi takıma dahil olan yarışmacısı Yaman Keleş, "El mi yaman ben mi?" diyerek iddiasını ortaya koydu!

Survivor 2024'ün yedeklerden Mavi takıma dahil olan yarışmacısı Yaman Keleş, "El mi yaman ben mi?" diyerek iddiasını ortaya koydu!

Survivor yarışmacısı Yaman, 'Biz buradan sağsalim adaya kendimizi atabilirsek, daha güçlü, daha özgüvenli olacağız. Survivor bu sene çok da Yaman olacak, görelim bakalım el mi yaman ben mi?' sözleriyle seyircinin sempatisini kazandı.

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