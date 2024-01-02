Survivor Yaman Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Yaman Keleş Kaç Yaşında ve Nerelidir?

Yaman Keleş, henüz 3 yaşında başlayan kekemelik sorunuyla mücadele ettiğini anlattı. 18 yıl boyunca sessiz kaldığını ifade eden Yaman, Survivor'da kendini ifade etmek istediğini ve yarışmada iddialı olduğunu yazdığı dörtlükle ilan etti. 👇