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Survivor Yiğit Poyraz Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Yiğit Poyraz Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor Yiğit Poyraz Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Yiğit Poyraz Kaç Yaşında ve Nereli?

survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.01.2024 - 22:45 Son Güncelleme: 01.01.2024 - 22:49

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 yarışmacıları gündemden düşmüyor! Mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Yiğit Poyraz da yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Daha önceki sezonlarda başarılı performanslar sergileyen yarışmacı Survivor All Star 2024 yarışında da iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında ve nereli? 

İşte, Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor Yiğit Poyraz Kimdir?

Survivor Yiğit Poyraz Kimdir?

Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. İzmir'de dünyaya gelen Poyraz'ın Bodrum'da büyüdüğü biliniyor. 

Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Poyraz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Üniversitesi'nde değişim programı kapsamında eğitim aldı. 

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Sevilen Survivor yarışmacısı, personel trainer ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun 1.80 boyunda ve 78 kilo olduğu biliniyor.

Yiğit Poyraz İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Yiğit Poyraz İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

İlk olarak Survivor 2021 kadrosunda olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine 'Poyraz' denildiğini açıkladı. 2021 yılındaki Survivor yarışında İsmail Balaban'la finale kalan Poyraz, 'Survivor All Star 2024' yarışmasında da iddialı bir duruş sergiliyor.

Yiğit Poyraz Neden Survivor'a Katıldı?

Yiğit Poyraz Neden Survivor'a Katıldı?

2021 ve 2024 Survivor yarışında oyunun iddialı isimleri arasında yer alan Yiğit Poyraz, en büyük tutkusunun Survivor olduğunu ifade ediyor.

Yiğit Poyraz'ın Sevgilisi Kim?

Yiğit Poyraz'ın Sevgilisi Kim?

Survivor All Star 2024 yarışının dikkat çeken ismi Yiğit Poyraz, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil ile birlikte. İkilinin sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaştığı aşk dolu pozlar dikkat çekiyor.

Yiğit Poyraz'ın Instagram Hesabı

Yiğit Poyraz'ın Instagram Hesabı

Survivor yarışmasında soyadı ile anılan genç sporcunun Instagram hesabında 320 binden fazla takipçisi bulunuyor. Survivor Poyraz'ın Instagram'da 'yigitpoyrazz' kullanıcı adıyla yer alıyor.

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