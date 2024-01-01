Survivor Yiğit Poyraz Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Yiğit Poyraz Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. İzmir'de dünyaya gelen Poyraz'ın Bodrum'da büyüdüğü biliniyor.

Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Poyraz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Üniversitesi'nde değişim programı kapsamında eğitim aldı.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Sevilen Survivor yarışmacısı, personel trainer ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun 1.80 boyunda ve 78 kilo olduğu biliniyor.