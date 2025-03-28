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Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finalinden Fatih Portakal'ın Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finalinden Fatih Portakal'ın Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.03.2025 - 00:31

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

28 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Sözcü TV, 10 gün boyunca siyah ekran verecek.

Sözcü TV, 10 gün boyunca siyah ekran verecek.

Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber yayınında RTÜK kararına, Altun’un açıklamasına sert tepki göstererek sandık çıkışında bulundu.

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Suların durulmadığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla yayınlanmasına rağmen reytingleriyle göz dolduruyor.

Suların durulmadığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla yayınlanmasına rağmen reytingleriyle göz dolduruyor.

Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon onayı aldığını belirtip sezon finali tarihinin belli olduğunu açıkladı.

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Diziler, televizyonun yanı sıra YouTube kanallarında da sık sık karşımıza çıkıyor.

Diziler, televizyonun yanı sıra YouTube kanallarında da sık sık karşımıza çıkıyor.

Bizler dizilere bu kadar kolay erişebilmekten hoşlansak da hepimizin aklına bu dizi kanallarını kimlerin yönettiği gelmiştir.

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Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Osman Ağa'yı canlandıran Baskın, diziyi ilk başlarda ciddiye almadığını itiraf etti.

Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Osman Ağa'yı canlandıran Baskın, diziyi ilk başlarda ciddiye almadığını itiraf etti.

Günümüzde tekrar bölümleri hala sıklıkla izlenen Akasya Durağı'nın bu kadar sevilmesinin nedeni hala bilinmezken dizide Osman Ağa karakterine hayat veren Cezmi Baskın, katıldığı YouTube kanalında itiraflarda bulundu.

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Acun Ilıcalı, Doğuş’un elenmesinin ardından ada konseyinde çarpıcı ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı, Doğuş’un elenmesinin ardından ada konseyinde çarpıcı ifadeler kullandı.

Survivor’ın sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental bir mücadele olduğunun altını çizen Ilıcalı, Doğuş’un mental olarak yeterince direnç gösteremediğini belirtti.

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Kızıl Goncalar'a veda ederken beklenmedik bir haberle karşı karşıya kaldık.

Kızıl Goncalar'a veda ederken beklenmedik bir haberle karşı karşıya kaldık.

Dizinin yeni bölümde neler olacağı merak konusuyken sosyal medyada senaryo ifşa oldu.

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Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayet şoke etti.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayet şoke etti.

Hatice Kış’ın kız kardeşi Sevim Ekiz’in yayındaki açıklamaları ve davranışları dikkat çekti.

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Sözcü TV'ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası verilmişti.

Sözcü TV'ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası verilmişti.

Karara tepki gösteren Portakal, 'Susturacaklarını zannediyorlar!' diyerek mevcut düzenin bu şekilde devam edemeyeceğini vurguladı.

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Diziye yeni dahil olan Elif Melda Yılmaz, Beril karakteriyle hayatımıza girdi.

Diziye yeni dahil olan Elif Melda Yılmaz, Beril karakteriyle hayatımıza girdi.

Bu kadın diziye neden girdi, hiçbirimiz henüz anlamadık. Ama belli ki bir işler dönmeye başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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