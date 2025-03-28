Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finalinden Fatih Portakal'ın Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finalinden Fatih Portakal'ın Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Sözcü TV, 10 gün boyunca siyah ekran verecek.
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Suların durulmadığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla yayınlanmasına rağmen reytingleriyle göz dolduruyor.
Diziler, televizyonun yanı sıra YouTube kanallarında da sık sık karşımıza çıkıyor.
Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Osman Ağa'yı canlandıran Baskın, diziyi ilk başlarda ciddiye almadığını itiraf etti.
Acun Ilıcalı, Doğuş’un elenmesinin ardından ada konseyinde çarpıcı ifadeler kullandı.
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Kızıl Goncalar'a veda ederken beklenmedik bir haberle karşı karşıya kaldık.
Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayet şoke etti.
Sözcü TV'ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası verilmişti.
Diziye yeni dahil olan Elif Melda Yılmaz, Beril karakteriyle hayatımıza girdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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