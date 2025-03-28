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Kaos Devam Ediyor: Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

Kaos Devam Ediyor: Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2025 - 20:04

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı aldı. Her bölüm kaos dozunun giderek arttığı dizi hakkında beklenen haber geldi. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Suların durulmadığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla yayınlanmasına rağmen reytingleriyle göz dolduruyor.

Suların durulmadığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla yayınlanmasına rağmen reytingleriyle göz dolduruyor.

Doğa ve Fatih'in Pembe'nin evine dönmesi, Firaz ve Nursema evliliği, Apo'nun gizli aşkının ifşa olması, Kıvılcım ve Ömer'in bebeği derken Kızılcık Şerbeti epey hareketli ilerliyor. 

Rakiplerini birer birer eleyerek cuma akşamının tartışmasız galibi olan Kızılcık Şerbeti'nin reyting başarısı ona yeni sezonu getirdi. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon onayı aldığını belirtip sezon finali tarihinin belli olduğunu açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre sezon finaline haftalar kaldı.

Altuntaş'ın haberine göre sezon finaline haftalar kaldı.

Birsen Altuntaş, her sezon finali büyük final tadında olan Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihi için mayıs ayını işaret etti. Habere göre Kızılcık Şerbeti 103. bölümüyle 30 Mayıs Cuma günü ekran molası verecek.

Bakalım sezon finali bölümleriyle nam salan Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finalinde nasıl bir kaos ortamı yaratacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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