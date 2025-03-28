Kaos Devam Ediyor: Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu
Kaos Devam Ediyor: Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı aldı. Her bölüm kaos dozunun giderek arttığı dizi hakkında beklenen haber geldi. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Suların durulmadığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla yayınlanmasına rağmen reytingleriyle göz dolduruyor.
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Altuntaş'ın haberine göre sezon finaline haftalar kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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