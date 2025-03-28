Set Çalışanı, Dizilerin YouTube Kanallarını Kimin Yönettiğine Açıklık Getirdi

Yayında olan dizilerin yeni bölümleri televizyonda yayınlanır yayınlanmaz YouTube kanalına yüklenirken ayrıca eski pek çok diziye açılan YouTube kanallarında nostaljik işleri bir kez daha izleyebiliyoruz.

Bizler dizilere bu kadar kolay erişebilmekten hoşlansak da hepimizin aklına bu dizi kanallarını kimlerin yönettiği gelmiştir.