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Set Çalışanı, Dizilerin YouTube Kanallarını Kimin Yönettiğine Açıklık Getirdi

Set Çalışanı, Dizilerin YouTube Kanallarını Kimin Yönettiğine Açıklık Getirdi

Youtube yerli dizi Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2025 - 19:25

Dizi ve film setleri hakkında merak edilenleri anlatan set çalışanı Yener Yalçın, bu kez herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getirdi. Yener Yalçın, TikTok hesabı üzerinden dizilerin YouTube kanallarını kimlerin yönettiğini açıkladı.

KAYNAK: Yener Yalçın/ TikTok

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Diziler, televizyonun yanı sıra YouTube kanallarında da sık sık karşımıza çıkıyor.

Diziler, televizyonun yanı sıra YouTube kanallarında da sık sık karşımıza çıkıyor.

Yayında olan dizilerin yeni bölümleri televizyonda yayınlanır yayınlanmaz YouTube kanalına yüklenirken ayrıca eski pek çok diziye açılan YouTube kanallarında nostaljik işleri bir kez daha izleyebiliyoruz. 

Bizler dizilere bu kadar kolay erişebilmekten hoşlansak da hepimizin aklına bu dizi kanallarını kimlerin yönettiği gelmiştir.

TikTok videolarıyla dikkat çeken set çalışanı Yener Yalçın'a bu soru soruldu.

TikTok videolarıyla dikkat çeken set çalışanı Yener Yalçın'a bu soru soruldu.

Dizi ve film setlerine dair merak edilenleri yanıtlayan Yener Yalçın, 'Dizilerin YouTube kanallarını kim yönetiyor?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'YouTube kopyası, kanal kopyası, yayınlanacak kopyalar post prodüksiyon firmasından çıkıyor. Kanalların yönetimi de önceden kanallardaydı yani YouTube kanallarını da atıyorum FOX TV kendi dizilerini oraya koyuyordu. Fakat şimdi YouTube gelirleri de para etmeye başladığı için orada sözleşmeye yazılıyor. Kimi YouTube kanallarıyla beraber satılıyor kimi normal satıyor.'

İşte o video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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