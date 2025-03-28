Set Çalışanı, Dizilerin YouTube Kanallarını Kimin Yönettiğine Açıklık Getirdi
Set Çalışanı, Dizilerin YouTube Kanallarını Kimin Yönettiğine Açıklık Getirdi
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Diziler, televizyonun yanı sıra YouTube kanallarında da sık sık karşımıza çıkıyor.
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TikTok videolarıyla dikkat çeken set çalışanı Yener Yalçın'a bu soru soruldu.
İşte o video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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