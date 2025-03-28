Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

'Akasya Durağı'na başladığımız zaman pek ciddiye almadım ben. Yani senaryoyu ciddiye almadım. Bu basit bir total izleyiciye hitap edecek sıradan bir komedi diye algıladım ama tuttu ve bunun üzerine düşünmeye başladım. 'Acaba niye Akasya Durağı bu kadar popüler oldu?' diye düşündüm. Halktan gerçek insanların yan yana konmasıyla ortaya çıkmış bir gerçekçilik.'