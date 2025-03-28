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Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2025 - 18:03

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, tam 174 bölüm boyunca reyting rekorları kırıp seyirciyi kendine bağlamıştı. Yayınlandığı dönem bir fenomene dönüşen dizinin unutulmaz karakterlerinden Osman Ağa'yı canlandıran Cezmi Baskın, dizi hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu.

KAYNAK: Emin ve Fatih/ YouTube

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2008'in temmuz ayında hayatımıza giren Akasya Durağı, bir yaz dizisinden çok daha fazlasıydı.

2008'in temmuz ayında hayatımıza giren Akasya Durağı, bir yaz dizisinden çok daha fazlasıydı.

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Melek Baykal gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Akasya Durağı, efsane dizi Çiçek Taksi'nin devamı gibiydi. Kısa sürede yoğun ilgi gören komedi dizisi tam 174 bölüm sürerek 2012 yılına kadar devam etti. 

Günümüzde tekrar bölümleri hala sıklıkla izlenen Akasya Durağı'nın bu kadar sevilmesinin nedeni hala bilinmezken dizide Osman Ağa karakterine hayat veren Cezmi Baskın, katıldığı YouTube kanalında itiraflarda bulundu.

Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Osman Ağa'yı canlandıran Baskın, diziyi ilk başlarda ciddiye almadığını itiraf etti.

Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Osman Ağa'yı canlandıran Baskın, diziyi ilk başlarda ciddiye almadığını itiraf etti.

'Akasya Durağı'na başladığımız zaman pek ciddiye almadım ben. Yani senaryoyu ciddiye almadım. Bu basit bir total izleyiciye hitap edecek sıradan bir komedi diye algıladım ama tuttu ve bunun üzerine düşünmeye başladım. 'Acaba niye Akasya Durağı bu kadar popüler oldu?' diye düşündüm. Halktan gerçek insanların yan yana konmasıyla ortaya çıkmış bir gerçekçilik.'

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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