Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf
2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, tam 174 bölüm boyunca reyting rekorları kırıp seyirciyi kendine bağlamıştı. Yayınlandığı dönem bir fenomene dönüşen dizinin unutulmaz karakterlerinden Osman Ağa'yı canlandıran Cezmi Baskın, dizi hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu.
KAYNAK: Emin ve Fatih/ YouTube
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2008'in temmuz ayında hayatımıza giren Akasya Durağı, bir yaz dizisinden çok daha fazlasıydı.
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Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Osman Ağa'yı canlandıran Baskın, diziyi ilk başlarda ciddiye almadığını itiraf etti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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