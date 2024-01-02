Survivor Nefise Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Nefise Karatay Kaç Yaşında ve Nereli?

TV 8 ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen yarışma programı Survivor All Star 2024 tüm hızlıyla devam ediyor! Geçtiğimiz sezon Özgür Tetik ile finale kalan ve Survivor 2023'ün şampiyonu olan Nefise Karatay yeni sezonda da son derece iddialı. Survivor 2024 yarışında dikkat çeken Nefise Karatay'ın kim olduğu da merak ediliyor. Peki Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

İşte, Survivor All Star 2024 yarışmacısı Nefise Karatay hakkında merak edilenler...