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Survivor Nefise Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Nefise Karatay Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor Nefise Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Nefise Karatay Kaç Yaşında ve Nereli?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.01.2024 - 22:14

TV 8 ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen yarışma programı Survivor All Star 2024 tüm hızlıyla devam ediyor! Geçtiğimiz sezon Özgür Tetik ile finale kalan ve Survivor 2023'ün şampiyonu olan Nefise Karatay yeni sezonda da son derece iddialı. Survivor 2024 yarışında dikkat çeken Nefise Karatay'ın kim olduğu da merak ediliyor. Peki Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, Survivor All Star 2024 yarışmacısı Nefise Karatay hakkında merak edilenler...

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Survivor Nefise Karatay Kimdir?

Survivor Nefise Karatay Kimdir?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Nefise, henüz 5 yaşındayken annesi Güner Hanım'ın yönlendirmesiyle spora başladı. 

Profesyonel spor kariyeri için İstanbul'a gelen Nefise, burada elde ettiği başarıların ardından ailesi ile birlikte İzmir'e yerleşti. Nefise, spor kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 

Milli Atlet Nefise Karatay, spor kariyerine uzun atlama ve engelli atlama dallarında devam ediyor.

Nefise Karatay İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Nefise Karatay İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nefise Karatay, Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden dahil olmuştu. Mili Atlet Nefise Karatay, geçtiğimiz sezona azmi ve hırsıyla damgasını vurmuş, kısa zamanda çok konuşulan isimler arasında yer almıştı.

Survivor 2023 yarışının şampiyonu Nefise Karatay olmuştu!

Survivor 2023 yarışının şampiyonu Nefise Karatay olmuştu!

Survivor parkurlarında hızı ve hırsıyla dikkat çeken Nefise heyecan dolu finale de adını yazdırmıştı. Survivor 2023'te Özgür Tetik ile finale kalan milli sporcu Nefise Karatay, SMS oylamasının ardından şampiyonluk kupasını kaldıran isim olmuştu. 

Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay şimdi de 'All Star'da!

Nefise Karatay'ın en büyük hayali Nagihan'la yarışmak!

Nefise Karatay'ın en büyük hayali Nagihan'la yarışmak!

Sporu hayatının bir parçası haline getiren yetenekli yarışmacı Nefise'nin yüzme ve dalışa da meraklı olduğu biliniyor. Survivor 2024 macerasına başlayan Nefise, en büyük hayalinin ise Nagihan ile yarışmak olduğunu dile getirdi.

Survivor Nefise'nin Instagram Hesabı Ne?

Survivor Nefise'nin Instagram Hesabı Ne?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Nefise Karatay, 'nefiseekaratayy' kullanıcı adıyla Instagramda.

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