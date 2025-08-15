Tüm Zamanların Gülşen Cover’larına Beraber Bakalım!
Pop müziğin en kıdemli isimlerinden biri olan Gülşen, sayısız albüm ve single ile Türkçe pop müziği neredeyse kendisi sırtlanıyor desek abartmış olmayız! Sadece kendi şarkılarıyla değil, aynı zamanda cover şarkılarıyla da seviliyor.
Albüm incelemesi yapmak yerine cover'larını incelemek istedik! Çünkü neden olmasın?
1. Delisin
2. Sarışınım
3. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
4. Sayenizde
Şarkının diğer versiyonunu şuraya iliştiriyoruz. 👇
5. Ruhumu Asla
6. Sakin Ol
7. İçin İçin Yanıyor
8. Dillere Düşeceğiz Seninle
9. Emrin Olur
10. Namus
11. Her Gece
12. Delikanlım
13. Sen Affetsen Ben Affetmem
14. Bir Kereden Hiçbir Şey Olmaz
15. Sor
