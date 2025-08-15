onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Tüm Zamanların Gülşen Cover’larına Beraber Bakalım!

etiket Tüm Zamanların Gülşen Cover’larına Beraber Bakalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 23:52

Pop müziğin en kıdemli isimlerinden biri olan Gülşen, sayısız albüm ve single ile Türkçe pop müziği neredeyse kendisi sırtlanıyor desek abartmış olmayız! Sadece kendi şarkılarıyla değil, aynı zamanda cover şarkılarıyla da seviliyor.

Albüm incelemesi yapmak yerine cover'larını incelemek istedik! Çünkü neden olmasın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Delisin

2. Sarışınım

3. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

4. Sayenizde

Şarkının diğer versiyonunu şuraya iliştiriyoruz. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Ruhumu Asla

6. Sakin Ol

7. İçin İçin Yanıyor

8. Dillere Düşeceğiz Seninle

9. Emrin Olur

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Namus

11. Her Gece

12. Delikanlım

13. Sen Affetsen Ben Affetmem

14. Bir Kereden Hiçbir Şey Olmaz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15. Sor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın