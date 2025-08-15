Tüm Zamanların Gülşen Cover’larına Beraber Bakalım!

Pop müziğin en kıdemli isimlerinden biri olan Gülşen, sayısız albüm ve single ile Türkçe pop müziği neredeyse kendisi sırtlanıyor desek abartmış olmayız! Sadece kendi şarkılarıyla değil, aynı zamanda cover şarkılarıyla da seviliyor.

Albüm incelemesi yapmak yerine cover'larını incelemek istedik! Çünkü neden olmasın?