Torunlarımızın Sofrasındaki Tehlike Çanları: İklim Kanunu ve Sağlıklı Beslenme Endişesi!

Milli İradenin Yok Sayılması ve Beslenme Özgürlüğümüz: Gelecek yüzyılımızı şekillendirecek böylesine kritik bir konuda halkımızın iradesinin hiçe sayılması kabul edilemez. Bu kararlar acaba bir avuç seçkinin çıkarları doğrultusunda mı alınıyor, yoksa milletimizin refahı mı düşünülüyor? Milli irade yerine paranın iradesine teslim olmaktan ve bunun beslenme tercihlerimizi bile etkileyecek olmasından endişeleniyorum.

Toprağımızın ve Sağlıklı Gıdaya Erişimimizin Tehlikesi: Atalarımızın bize emanet ettiği bu bereketli topraklar, bu anlaşmalarla nasıl bir geleceğe sürüklenecek? Çocuklarımız, doğal, yerel ve sağlıklı gıdalara ulaşmakta zorlanacak mı? Yerli üretimimiz, uluslararası tekellerin insafına mı bırakılacak? Çocuklarımızın gerçek et yiyemeyeceği, laboratuvar ürünü veya sentetik gıdalara mahkum kalacağı bir gelecek düşüncesi beni ürkütüyor.

Özgürlüğümüzün Kısıtlanması ve Beslenme Tercihlerimiz: 'Karbon ayak izi' bahanesiyle hayatımızın her alanına müdahale edilecek mi? Seyahat özgürlüğümüz, tüketim alışkanlıklarımız ve hatta beslenme tercihlerimiz bile kısıtlanacak mı? Sanki Dünya Sağlık Örgütü'nün (ki ben bu örgütün insan sağlığından ziyade sistemin çıkarlarını gözettiğini düşünüyorum) bize ne kadar izin verirse o kadar yaşayacağımız bir geleceğe doğru mu gidiyoruz?

Sanayimizin Geleceği ve Gıda Güvencemiz: 'Temiz enerjiye geçiş' adı altında sanayimiz nasıl bir dönüşüm geçirecek? Bu dönüşüm, işsizliğe ve ekonomik kayıplara yol açacak mı? Yerli sanayimiz, uluslararası rekabette nasıl ayakta kalacak? Sanayideki olası bir çöküşün, gıda üretimini ve dolayısıyla gıda güvencemizi nasıl etkileyeceğinden endişeleniyorum.

Doğanın Korunması ve Sağlıklı Gıda Kaynaklarımız: Sözde 'iklimi iyileştirme' çabaları, aslında doğamıza zarar verecek mi? HES'ler, RES'ler ve nükleer santraller gibi projeler, doğal güzelliklerimizi yok edecek mi? Doğayı korumak sadece kısıtlamalarla mı mümkün, yoksa sürdürülebilir ve doğal kaynaklarımızı koruyan çözümlerle mi? Unutmayalım ki sağlıklı gıdanın kaynağı da sağlıklı bir doğadır.

Vatanını seven bir birey olarak, sadece yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda sağlıklı ve doğal gıdaya erişebilecekleri bir dünya bırakmak istiyorum çocuklarımıza ve torunlarımıza. Bu anlaşmaların ve kanunların, gelecek nesillerin hayatını her açıdan olumsuz etkilemesinden derin kaygı duyuyorum. Ulaştığım bilgiler, ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi ve pek çok ülkenin de benzer sinyaller vermesi, bu anlaşmanın ne kadar doğru temeller üzerine kurulu olduğu konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor bende. Yeşilinin her tonunun var olduğu, mavi altının (suyun) kaynaklardan fışkırdığı canım ülkemin bu yanlış kararlar yüzünden zarar görmesinden korkuyorum. Bu yanlıştan dönmek için hep birlikte ne yapabiliriz, düşünmeliyiz!

Instagram

Facebook

X

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio