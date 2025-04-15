Torunlarımızın Sofrasındaki Tehlike Çanları: İklim Kanunu ve Sağlıklı Beslenme Endişesi!
Sevgili dostlar, bu güzelim vatanımızın geleceği beni derinden kaygılandırıyor. Paris İklim Anlaşması ve ardından gelen İklim Kanunu, yalnızca çevremizi değil, soframızdaki ekmeği, içtiğimiz suyu, kısacası torunlarımızın sağlıklı bir yaşam sürme ihtimalini bile derinden etkileyecek gibi görünüyor. Bu denli önemli kararlar alınırken, bizlerin, bu toprakların asıl sahiplerinin sesinin duyulmaması içimi acıtıyor. Kabul edilen kanunun yalnızca ceza ve yaptırımları içermesi kaygılarımı daha da büyütüyor!
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TMMOB'un da belirttiği gibi, hazırlanan İklim Kanunu teklifinde iklimin kendisi adeta unutulmuş!
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Sağlıklı Beslenme Kaygılarım ve Diğer Endişelerim
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