Torunlarımızın Sofrasındaki Tehlike Çanları: İklim Kanunu ve Sağlıklı Beslenme Endişesi!

Teklifin içeriğine baktığımızda, karbon ticareti, yeşil büyüme ve net sıfır emisyon gibi kavramlar havada uçuşuyor. Peki, iklim değişikliğinin somut etkilerine, atmosferdeki o vahim olaylara karşı ne gibi gerçek, yapısal ve halkımızın yararına düzenlemeler var? İşte bu soru zihnimi kemiriyor…

Özel jetleriyle bu anlaşmalara giden liderlerin samimiyetine inanmakta güçlük çekiyorum. Dünyanın bir köşesinde bombalar patlarken sessiz kalanlar, söz konusu karbon ayak izi olunca neden bu kadar hassaslar? Acaba dünyanın bazı dev tekstil şirketlerinin hoyratça su tüketimi görmezden gelinirken, benim bahçemdeki çiçeğe verdiğim su mu dünyayı kirletiyor? Tarlamda buğday yetiştirirken mi kaynakları israf ediyorum?

Bu endişelerimi sizinle paylaşmak istedim. Lütfen siz de bu konuyu derinlemesine araştırın. Bu sadece bizim geleceğimiz değil, çocuklarımızın, hatta torunlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için de bir sorumluluk!