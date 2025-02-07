Toplumsal Travmalar ve Kolektif Bellek: Hafızamızın Yükü

Kolektif bellek, bireysel anılardan farklı olarak, toplumların geçmişi nasıl hatırladığı ve aktardığı ile ilgilidir. Maurice Halbwachs’a göre, bellek bireysel değil, toplumsal bir olgudur. Türkiye’de bu bağlamda üç temel bellek türü öne çıkar:

Resmi Bellek : Devletin eğitim müfredatı, anma törenleri ve tarih yazımı yoluyla şekillendirdiği kolektif hafızadır. Ancak resmi bellek, çoğu zaman travmatik olayların sorumlularını göz ardı ederek eksik bir tarih anlatısı oluşturur.

Halk Belleği : Anlatılar, ağıtlar, edebiyat, müzik ve sanat yoluyla aktarılan hafızadır. Örneğin, Maraş Depremi’ne ilişkin bireysel anılar halk anlatılarıyla birleşerek kalıcı hale gelir. Ancak bu bellek türü, resmi bellekle çoğu zaman çelişir.

Medyatik Bellek: Dijital çağda, sosyal medya ve görsel medya kolektif belleğin yeni taşıyıcılarıdır. Kriz anlarında sosyal medya paylaşımları, travmaların nasıl hatırlanacağını belirler. Ancak, hatırlama biçimi algoritmaların ve popüler anlatıların etkisiyle şekillendiğinden, bir olayın sadece belirli yönleri ön plana çıkartılabilir.

Türkiye’de bu üç bellek türü sıklıkla çatışma halindedir. Resmi söylem ile halkın hafızası arasında farklılıklar olduğunda, toplumsal travmaların etkisi daha derin ve karmaşık hale gelir.