Toplu Halde Delirdiğimizin Farkında mısınız?
Bir sabah uyanıyoruz.
Kahve yapmadan önce telefona bakıyoruz.
Daha yüzümüzü yıkamadan birine sinirlenmiş oluyoruz.
Henüz güne başlamadan üç felaket, iki linç, bir kriz, bir komplo, dört uzman yorumu ve beş tane “şok şok şok” görmüş oluyoruz.
Ve sonra “Neden bu kadar yorgunum?” diye soruyoruz.
Belki de sorun şu:
Biz artık bireysel olarak değil, toplu halde delirmeye başladık.
1. Sürekli Alarm Halindeyiz
2. Herkes Uzman, Kimse Sorumlu Değil
3. Linç Kültürü = Dijital Taşlama Töreni
4. Sürekli Karşılaştırma, Sürekli Eksiklik
5. Sürekli Tetikte, Sürekli Şüphede
6. Peki Gerçekten Delirdik mi?
