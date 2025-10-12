onedio
Toplanın Can Bonomo'nun En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Toplanın Can Bonomo'nun En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm
12.10.2025 - 22:05

Can Bonomo'nun her şarkısı güzel ama bazıları var ki... Kalbimizi alıp bambaşka yerlere götürüyor. Bazen de ruhumuza enerji depoluyor. İşte tam olarak bu anket de tam olarak onun için. Aralarından en iyi şarkıyı seçip oylamaya hazır mısınız? Sizin oylarınız anketi belirleyecek. Hadi bakalım, başlıyoruz!

Şimdi derin bir nefes al... En iyi şarkısı hangisi?

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
