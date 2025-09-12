onedio
Toplanın Çakal'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.09.2025 - 20:02

Kabul edelim Çakal'ın şarkılarının hepsi güzel ama biri onlardan daha güzel... Peki hangisi? Bu dev anket size Çakal'ın en iyi şarkısını seçme imkanı sunuyor. Şimdi gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve tamamen dürüst bir şekilde o seçimi yapın. Hadi başlıyoruz!

Tek soru tek cevap... Çakal'ın en iyi şarkısı hangisi?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
