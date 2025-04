Titanic Filminde Çalınan Ünlü Keman Açık Artırmada 54 Bin Sterline Satıldı!

Özellikle geminin batış anlarında bandonun yolcuları sakinleştirmek için çaldığı 'Nearer My God to Thee' ilahisi sırasında keman dikkat çekiyordu. Sahne sonunda Hartley’in söylediği 'Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.' (Beyler, bu gece sizinle çalmak bir ayrıcalıktı.) repliği, izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

Filmde olduğu gibi, gerçek Titanic faciasında da müzisyenler gemi batarken son ana kadar çalmaya devam etmiş ve 1500'den fazla kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişti.