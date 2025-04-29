Titanic Filminde Çalınan Ünlü Keman Açık Artırmada 54 Bin Sterline Satıldı!

Titanic filmini izlerken en çok etkileyen sahnelerden biri şüphesiz ki bandonun son ana kadar müzik çalmasıydı. Özellikle lider Wallace Hartley’in o dokunaklı vedası hafızalara kazınmıştı. Şimdi o sahnelerde kullanılan kemanın başına neler geldiğini öğreniyoruz. Bu özel keman, açık artırmada satılarak tekrar gündeme oturdu. Fiyatı ise herkesi şaşırtacak cinsten.

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