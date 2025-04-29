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Titanic Filminde Çalınan Ünlü Keman Açık Artırmada 54 Bin Sterline Satıldı!

Titanic Filminde Çalınan Ünlü Keman Açık Artırmada 54 Bin Sterline Satıldı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 14:05

Titanic filmini izlerken en çok etkileyen sahnelerden biri şüphesiz ki bandonun son ana kadar müzik çalmasıydı. Özellikle lider Wallace Hartley’in o dokunaklı vedası hafızalara kazınmıştı. Şimdi o sahnelerde kullanılan kemanın başına neler geldiğini öğreniyoruz. Bu özel keman, açık artırmada satılarak tekrar gündeme oturdu. Fiyatı ise herkesi şaşırtacak cinsten.

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Titanic filminde Wallace Hartley karakterini canlandıran müzisyen ve aktör Jonathan Evans-Jones, bu kemanı birçok sahnede çalmıştı.

Titanic filminde Wallace Hartley karakterini canlandıran müzisyen ve aktör Jonathan Evans-Jones, bu kemanı birçok sahnede çalmıştı.

Özellikle geminin batış anlarında bandonun yolcuları sakinleştirmek için çaldığı 'Nearer My God to Thee' ilahisi sırasında keman dikkat çekiyordu. Sahne sonunda Hartley’in söylediği 'Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.' (Beyler, bu gece sizinle çalmak bir ayrıcalıktı.) repliği, izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. 

Filmde olduğu gibi, gerçek Titanic faciasında da müzisyenler gemi batarken son ana kadar çalmaya devam etmiş ve 1500'den fazla kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişti.

Bu ikonik keman, Evans-Jones tarafından 2013 yılında özel bir koleksiyoncuya satılmıştı.

Bu ikonik keman, Evans-Jones tarafından 2013 yılında özel bir koleksiyoncuya satılmıştı.

Yıllar sonra koleksiyoncu, kemanı Henry Aldridge & Son müzayede evi aracılığıyla yeniden satışa çıkardı. Sonuçta keman, 54.000 sterlin (2,7 milyon TL) gibi yüksek bir fiyata alıcı buldu. Aynı açık artırmada ayrıca Titanic felaketinden kurtulan ünlü isimlerden Albay Archibald Gracie'nin yazdığı bir mektup 300.000 sterline ve nadir bir gemi yolcu listesi ile denetim kartı da satıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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