Titanic Filminde Çalınan Ünlü Keman Açık Artırmada 54 Bin Sterline Satıldı!
Titanic filmini izlerken en çok etkileyen sahnelerden biri şüphesiz ki bandonun son ana kadar müzik çalmasıydı. Özellikle lider Wallace Hartley’in o dokunaklı vedası hafızalara kazınmıştı. Şimdi o sahnelerde kullanılan kemanın başına neler geldiğini öğreniyoruz. Bu özel keman, açık artırmada satılarak tekrar gündeme oturdu. Fiyatı ise herkesi şaşırtacak cinsten.
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Titanic filminde Wallace Hartley karakterini canlandıran müzisyen ve aktör Jonathan Evans-Jones, bu kemanı birçok sahnede çalmıştı.
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Bu ikonik keman, Evans-Jones tarafından 2013 yılında özel bir koleksiyoncuya satılmıştı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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