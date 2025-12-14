The Smiths’in Hatful of Hollow Albümünü İnceliyoruz!

Şarkı ilk başta çok duyuluyor, değil mi? Hatta bir ninni gibi. Ancak bu şarkı aslında derin bir çaresizliğin ilanı gibi bir şey. Morrissey, şarkıda 'Hayatımda bir kez olsun, istediğim şeye sahip olayım.' diye yalvarıyor.

Şarkının sonunda duyduğunuz o hüzünlü ve güzel solo bir gitar değil, mandolindir. Johnny Marr, şarkıya o kırılgan havayı vermek için mandolin kullanmıştır. Şarkı 2 dakikanın altındadır çünkü Marr ve Morrissey, 'Söyleyeceklerimizi söyledik, uzatmaya gerek yok.' diyerek şarkıyı kısa kesmişlerdir. Kısa ama etkisi ömürlük.