The Smiths’in Hatful of Hollow Albümünü İnceliyoruz!
Hüzünlü sonbahar akşamlarının, platonik aşkların ve varoluşsal sancıların resmi sponsoru The Smiths'i hepimiz tanıyoruz. Peki grubun diskografisinde üvey evlat muamelesi gören ama aslında grubun ruhunu en iyi yansıtan o albümü ne kadar biliyoruz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sıradan bir "Best Of" albümü değil, grubun en "saf" hali!
Kayıtlar o kadar hızlı yapıldı ki hata yapma lüksleri yoktu.
Kapaktaki o gizemli adam aslında Morrissey değil.
"How Soon Is Now?"ın o titreyen gitar sesi için stüdyoda saatler harcandı.
Morrissey ve o meşhur "işitme cihazı" estetiği...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"William, It Was Really Nothing": Evliliğe yazılmış en kibar "Hayır" cevabı.
Neden bu albüm ilk stüdyo albümlerinden (The Smiths) daha çok seviliyor?
Ucuz olsun, herkes alsın!
"Please, Please, Please, Let Me Get What I Want": 1 dakika 50 saniyelik bir dua.
"Heaven Knows I'm Miserable Now": İş buldunuz ama hala mutsuz musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki sizin favori The Smiths şarkınız hangisi? Yorumlarda buluşalım, biraz dertleşelim! 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın