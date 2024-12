TFF 1.Lig'de Zirve de Alt Sıralar da Puan Puana İlerliyor

Süper Lig'de yarış kimi zaman erken kopar ve alt tarafla üst taraf birbirinden kısa sürede ayrılır. Ayrıca Süper Lig'de büyük sürprizler olmadığı sürece şampiyon adayı da bellidir, düşme adayları da... Ama 1.Lig'de işler tam tersi şekilde ilerler. Tüm takımlar neredeyse Süper Lig parolasıyla sezona başlar, sezon sonuna kadar da Play Off ve düşme yarışı devam eder. Bu sezon ise puan puana yarış haftalardır sürüyor. Play Off ve düşme hattının dip dibe oluşu heyecanı da artırıyor. Bu sebeple bu sezon 1.Lig'deki her şeyi çok daha yakından izlemek futbol severler için çok keyif verici olabilir.