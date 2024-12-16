TFF 1.Lig'de Zirve de Alt Sıralar da Puan Puana İlerliyor
TFF 1.Lig'de Zirve de Alt Sıralar da Puan Puana İlerliyor
Süper Lig'de yarış kimi zaman erken kopar ve alt tarafla üst taraf birbirinden kısa sürede ayrılır. Ayrıca Süper Lig'de büyük sürprizler olmadığı sürece şampiyon adayı da bellidir, düşme adayları da... Ama 1.Lig'de işler tam tersi şekilde ilerler. Tüm takımlar neredeyse Süper Lig parolasıyla sezona başlar, sezon sonuna kadar da Play Off ve düşme yarışı devam eder. Bu sezon ise puan puana yarış haftalardır sürüyor. Play Off ve düşme hattının dip dibe oluşu heyecanı da artırıyor. Bu sebeple bu sezon 1.Lig'deki her şeyi çok daha yakından izlemek futbol severler için çok keyif verici olabilir.
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Tüm takımların şampiyonluk parolasıyla başladığı bir lig düşünün ve sezonun son haftasına kadar düşenin ya da Play Off hattında kalanın kolay kolay belli olmadığı bir tablo...
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Bu sezon da bu yarış benzer şekilde ilerleyecek ama puan durumu gösteriyor ki yarış çok daha sert geçecek. Gelin 1.Lig'in 16 haftalık tablosuna yakından bakalım.
Ligde lider Bandırmaspor'un ve onu averajla takip eden Kocaelispor'un 32'şer puanı var. Direkt çıkan iki takımı takip eden 3.sıradaki takımın ise puanı 28!
3.sıradaki Karagümrük ve 4.sıradaki Erzurumspor 28 puanda; 5.Keçiörengücü 27, 6. Çorum FK 24, 7. İstanbulspor 23 puanda! Zirve ile 7.arasında 9 puan var.
7.sıradaki İstanbulspor'un 23 puanının yanında 17 ve 18.sırada düşme hattındaki Manisa FK ve Sakaryaspor'un puanı 20!
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7 ve 18.sıradaki takımlar bir galibiyet ya da mağlubiyetle Play Off hattına da düşme hattına da düşebiliyor.
Son sırada transfer tahtası kapalı Yeni Malatyaspor'un durumu ise bambaşka. Puan cezası alan -21 puanlı Malatyaspor henüz galibiyet ya da beraberlik alamadı.
Normal şartlarda lider Bandırmaspor, 16'da 16 yapsa 48 puana ulaşacak, Malatyaspor 0 puan da kalsa fark 48 olacaktı. Ancak şu an 1. ve sonuncu arasında puan farkı 53 puan oldu.
Peki sizce bu cenderede ipi kim göğüsler; kim Malatyaspor ve Adanaspor'a yaklaşarak dibe demir atar?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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