Fenerbahçe ve Galatasaray, Lucas Perri İçin Karşı Karşıya Geldi
Fenerbahçe ve Galatasaray, Lucas Perri İçin Karşı Karşıya Geldi
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele edecek gibi görünüyor. 3 puanlık fark ligin geri kalanını iki takım için de ekstra heyecanlı hale getirdi. Sezon sonu ise iki takım arasında muhtemel transfer yarışları ya da transfer çalımları olacak. Ancak buradaki yarış erken başladı. İki takım Brezilyalı bir kaleci için karşı karşıya geldi.
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Lucas Perri için yarış başladı.
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Fenerbahçe de devreye girdi.
Fenerbahçe'nin teklifinin detayları belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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