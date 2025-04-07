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Fenerbahçe ve Galatasaray, Lucas Perri İçin Karşı Karşıya Geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lucas Perri İçin Karşı Karşıya Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 15:59

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele edecek gibi görünüyor. 3 puanlık fark ligin geri kalanını iki takım için de ekstra heyecanlı hale getirdi. Sezon sonu ise iki takım arasında muhtemel transfer yarışları ya da transfer çalımları olacak. Ancak buradaki yarış erken başladı. İki takım Brezilyalı bir kaleci için karşı karşıya geldi. 

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Lucas Perri için yarış başladı.

Lucas Perri için yarış başladı.

Lyon forması giyen Lucas Perri için Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgisi bulunuyor. Sezon sonu Muslera'nın ayrılığı sebebiyle yabancı kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın ilk tercihlerinden biri Perri oldu. 

Galatasaray gelecek sezon Perri-Günay ikilisi ile kalesini kurmayı planlıyor.

Fenerbahçe de devreye girdi.

Fenerbahçe de devreye girdi.

Fenerbahçe'de yüksek bonservis bedeli ile anılan Dominik Livakovic formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptırdı. İrfan, Livakovic'in sakatlığı sonrası formayı aldı ve kimseye vermedi. 

Livakovic'le sezon sonu yolların ayrılma ihtimali konuşuluyor. Fenerbahçe de bu ihtimal doğrultusunda Galatasaray'ın talip olduğu Perri'lye ilgileniyor. 

27 yaşındaki kaleci için Jose Mourinho devreye girdi ve ilk görüşmeyi yaptı.

Fenerbahçe'nin teklifinin detayları belli oldu.

Fenerbahçe'nin teklifinin detayları belli oldu.

Fenerbahçe'nin Lyon'a 4 ila 5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli teklif etmeyi düşündüğü, Brezilyalı kaleciye de üç yıllık kontrat vermeyi planladığı öğrenildi. Maaş olarak da Galatasaray'ın üzerinde bir rakam düşünülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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