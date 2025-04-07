Fenerbahçe ve Galatasaray, Lucas Perri İçin Karşı Karşıya Geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele edecek gibi görünüyor. 3 puanlık fark ligin geri kalanını iki takım için de ekstra heyecanlı hale getirdi. Sezon sonu ise iki takım arasında muhtemel transfer yarışları ya da transfer çalımları olacak. Ancak buradaki yarış erken başladı. İki takım Brezilyalı bir kaleci için karşı karşıya geldi.

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