Beşiktaş Portekiz'de Sürpriz Bir İsme Gitti: Filipe Çelikkaya
Beşiktaş Portekiz'de Sürpriz Bir İsme Gitti: Filipe Çelikkaya
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronkchorst ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Serdar Topraktepe oturdu. Mevcut başkan ve aday olan Hüseyin Yücel de diğer aday Serdal Adalı da Serdar Topraktepe isminde mutabık. Ancak Portekiz'den Record gazetesi ilginç bir iddiaya imza attı. Ajansspor'un derlediği haberde Beşiktaş, son olarak Sporting B'yi çalıştıran bir antrenörle görüştü. Antrenörün geçmişi ve kimliği ise hayli ilginç.
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Beşiktaş'ta van Bronckhorst'un ardından göreve Serdar Topraktepe devam ediyor ve ekstra bir durum olmadığı sürece de sezonu tamamlayacak.
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Ancak Portekiz'de yayın yapan Record ilginç bir iddia ortaya attı. Beşiktaş'ın son olarak Sporting B'yi çalıştıran bir antrenörle görüştüğü iddia edildi.
Türk asıllı Portekizli isim Filipe Çelikkaya'ya Beşiktaş'ın teklif götürdüğü ancak teklifin hangi görev için yapıldığının bilinmediği bildirildi.
Vitoria, Shakhtar, Chaves, Almada ve Al-Ahli'de yardımcı antrenör olarak çalışan 39 yaşındaki Çelikkaya, son olarak Sporting B'de görev yaptı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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