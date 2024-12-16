Beşiktaş Portekiz'de Sürpriz Bir İsme Gitti: Filipe Çelikkaya

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronkchorst ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Serdar Topraktepe oturdu. Mevcut başkan ve aday olan Hüseyin Yücel de diğer aday Serdal Adalı da Serdar Topraktepe isminde mutabık. Ancak Portekiz'den Record gazetesi ilginç bir iddiaya imza attı. Ajansspor'un derlediği haberde Beşiktaş, son olarak Sporting B'yi çalıştıran bir antrenörle görüştü. Antrenörün geçmişi ve kimliği ise hayli ilginç.

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