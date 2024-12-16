Kupadan Çekilen Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Yeni Karar: Kasımpaşa Döndü, Fenerbahçe Süre İstedi
Kupadan Çekilen Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Yeni Karar: Kasımpaşa Döndü, Fenerbahçe Süre İstedi
Fenerbahçe ve Kasımpaşa geçtiğimiz günlerde kupa ile ilgili önemli bir karara imza atmıştı. Kupanın statüsü gereği Fenerbahçe ve Kasımpaşa hem mali hem de farklı sebeplerle kupaya katılmayacaklarını duyurmuşlardı. Kasımpaşa'nın bir önceki sene de bu konuyu düşündüğü ama maçlara çıktığı biliniyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise iki kulübü federasyona davet etmişti. Görüşmeden bugün yeni bir karar çıktı.
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Ziraat Türkiye Kupası formatı gereği sık sık tartışmalara konu oluyor. İlk kez iki kulüp net bir tavır göstererek çekildiklerini duyurmuştu.
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Fenerbahçe ve Kasımpaşa kupadan çekildiklerini açıklayarak bu sezon Türkiye Kupası'nda yer almayacaklarını duyurmuştu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da iki kulüp yetkilileriyle kararlarını değiştirmeleri için bir görüşme gerçekleştirdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, görüşmeden çıkan ilk kararı açıkladı. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın kararını değiştirerek kupaya devam edeceğini duyurdu.
Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin ise düşünmek için süre istediğini kararını daha sonra açıklayacağını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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