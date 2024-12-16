Kupadan Çekilen Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Yeni Karar: Kasımpaşa Döndü, Fenerbahçe Süre İstedi

Fenerbahçe ve Kasımpaşa geçtiğimiz günlerde kupa ile ilgili önemli bir karara imza atmıştı. Kupanın statüsü gereği Fenerbahçe ve Kasımpaşa hem mali hem de farklı sebeplerle kupaya katılmayacaklarını duyurmuşlardı. Kasımpaşa'nın bir önceki sene de bu konuyu düşündüğü ama maçlara çıktığı biliniyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise iki kulübü federasyona davet etmişti. Görüşmeden bugün yeni bir karar çıktı.