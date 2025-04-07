Evdeki Yüzeyler İçin Doğal Temizlik Önerileri

Temizlik deyince aklınıza sadece kirler gelmesin. Küf ve rutubet de bir evde temizlenmesi en zor unsurlardan biridir. Küf ve rutubetle olan mücadelenizde vazgeçmeyin, çünkü kazanan siz olacaksınız. 2 su bardağına, 2 çay kaşığı çay ağacı yağı dökün ve bir sprey şişesine aktarın. Küf ve rutubet olan yerlere sıkın ve 1 gün bekleyin. Ardından bu karışıma karbonat ekleyin ve bezle ovalayın. So olarak mutlaka bir bezle durulama yapın.