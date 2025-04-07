Evdeki Yüzeyler İçin Doğal Temizlik Önerileri
Evdeki Yüzeyler İçin Doğal Temizlik Önerileri
Temizlik yaparken kimyasal kokulardan dolayı akciğerimizi resmen feda etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca çok sık kullandığımız için hiç de bütçe dostu değil. Evdeki malzemelerle bu kimyasallardan çok daha güçlü temizlik savaşçıları elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı içerikte. 👇
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Ev temizliğinin baş tacı diyelim gerisini siz anlayın...
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Karbonat ve limonun favori date mekanı her zaman mutfak lavabosu!
Limon da en çok işe yarayan doğal temizlik ürünlerinin başında geliyor!
Şimdi de limon suyuna biraz zeytinyağı ekleyelim!
Tek işlevi lezzeti değil desek?
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Diş macunu ile evdeki tüm gümüşleri parlatın.
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