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Evdeki Yüzeyler İçin Doğal Temizlik Önerileri

etiket Evdeki Yüzeyler İçin Doğal Temizlik Önerileri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 16:01

Temizlik yaparken kimyasal kokulardan dolayı akciğerimizi resmen feda etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca çok sık kullandığımız için hiç de bütçe dostu değil. Evdeki malzemelerle bu kimyasallardan çok daha güçlü temizlik savaşçıları elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı içerikte. 👇

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Ev temizliğinin baş tacı diyelim gerisini siz anlayın...

Sirke gerçekten temizlik konusunda bir mucize. Aklınıza gelebilecek tüm yüzeyler için rahatça kullanabilirsiniz. Fayanslar, mermer,  tezgah... Bir bardak beyaz sirkeyi su kovanızın içine dökün ve şovunuzu yapın. Ama bu işlemi yaparken evi havalandırmayı ihmal etmeyin, yoksa evinize turşu dökülmüş gibi kokabilir!

Karbonat ve limonun favori date mekanı her zaman mutfak lavabosu!

Mutfak lavabosu evde en sık kirlenen yerlerden biri. Özellikle bulaşıkları yıkadıktan sonra lavaboyu şöyle bir ciflemiyorsanız o zaman gerçekten lavabonun vay haline! İyi bir temizliği hak etmiş demek ki. Karbonatı lavabonun içine dökün, üzerine limon suyunu sıkın ve biraz bekletin. Sonra bir süngerle ovarak durulayın. Parlaklığından gözleriniz kamaşabilir.

Limon da en çok işe yarayan doğal temizlik ürünlerinin başında geliyor!

Limon suyu, doğal asidik bir madde olduğu için aslında pek çok yüzey için oldukça etkilidir. Özellikle kireç lekelerini çözmede kimse eline su dökemez! Peki, nasıl yapılması gerekiyor?  Limon suyunu lekeli bölgeye uygulayın, birkaç dakika bekletin ve ardından nemli bir bezle silin. İşte kireç sökücüye ihtiyaç kalmadan pratik bir şekilde halloldu bile!

Şimdi de limon suyuna biraz zeytinyağı ekleyelim!

Ahşap yüzeyleri temizlemek ve ayrıca parlatmak için çok iyi bir önerimiz var. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırmak. Özellikle ahşap yüzeylere parlaklık kazandıran harika bir ikili. İlk başta kulağa saçma gelse de denenmiş ve onaylanmış bir bilgi...

Tek işlevi lezzeti değil desek?

Kesinlikle en şaşıracağınız bilgi bu olacak çünkü tek bir patatesle bütün pasları temizleyebilirsiniz. Hayret verici olsa da gerçek şu ki patates pas sorunu için kimyasallara taş çıkartıyor. İçerisinde pasa karşı çözücü bir asit bulunan patatesler ortadan ikiye kesilerek paslı yüzey ovalandığında, paslar büyük ölçüde çıkıyor.

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Diş macunu ile evdeki tüm gümüşleri parlatın.

Diş macunu dişlerimize olduğu kadar gümüşleri de etkili bir şekilde temizliyor. Kalsiyum karbonat ve alüminyum oksit gibi bileşenleri sayesinde diş macunları güçlü aşındırıcılardır. Kararmaya yüz tutmuş tüm gümüş parçalarınıza diş macunu uyguladıktan sonra bir bez yardımı ile ovalayın. Daha sonra su ile temizleyin ve işte bu kadar...

Küfle rutubeti bitkisel bir çözümle ortadan kaldırabilirsiniz.

Temizlik deyince aklınıza sadece kirler gelmesin. Küf ve rutubet de bir evde temizlenmesi en zor unsurlardan biridir. Küf ve rutubetle olan mücadelenizde vazgeçmeyin, çünkü kazanan siz olacaksınız. 2 su bardağına, 2 çay kaşığı çay ağacı yağı dökün ve bir sprey şişesine aktarın. Küf ve rutubet olan yerlere sıkın ve 1 gün bekleyin. Ardından bu karışıma karbonat ekleyin ve bezle ovalayın. So olarak mutlaka bir bezle durulama yapın.

Kastil sabunu ile tanışmadıysanız marifetleri ile size kendini sevdirecek!

Doğal temizlik ürünlerinden bahsedeceksek, kastil sabunu burada önemli bir rol oynuyor. Özellikle ocak, fırın, musluk gibi kromdan yapılmış yüzeyleri temizlerken enfes işlere imzasını atıyor. 2 su bardağı suya yaklaşık yarım çay kaşığı kastil sabunu ve 3 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyerek karıştırın. Bu karışımı bir spreye doldurduktan sonra en köklü kirleri bile ortadan kaldırabilirsiniz.

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