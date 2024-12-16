Jübile Maçındaki Jestle Adriano'yu Gözyaşlarına Boğdular

Adriano'nun patlama yaparak İtalya Serie A'yı salladığı günler çok uzakta kalmış olsa da hala hatırlanıyor. İnsan üstü bir güçle var ettiği performansını ne oyun severler ne de futbol severler unutabilir. Ancak babasının ölümü ile dağılan kariyerini bir türlü toparlayamadı. Hatta favelalarda bir çete lideri olarak bile gördük onu. Futbola veda etmeyi bile başaramayan eski yıldıza dün jübile maçı düzenlendi. Burada yapılan bir jest ise Adriano'yu gözyaşlarına boğdu.