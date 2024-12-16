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Jübile Maçındaki Jestle Adriano'yu Gözyaşlarına Boğdular

Jübile Maçındaki Jestle Adriano'yu Gözyaşlarına Boğdular

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.12.2024 - 13:26

Adriano'nun patlama yaparak İtalya Serie A'yı salladığı günler çok uzakta kalmış olsa da hala hatırlanıyor. İnsan üstü bir güçle var ettiği performansını ne oyun severler ne de futbol severler unutabilir. Ancak babasının ölümü ile dağılan kariyerini bir türlü toparlayamadı. Hatta favelalarda bir çete lideri olarak bile gördük onu. Futbola veda etmeyi bile başaramayan eski yıldıza dün jübile maçı düzenlendi. Burada yapılan bir jest ise Adriano'yu gözyaşlarına boğdu.

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Parma ve Inter formasıyla onu izleyenler ne kadar şanslı olduğunu söylememize gerek yok. Standartların dışında vücut tipi ve performansıyla İtalya'yı sallamayı başardı.

Parma ve Inter formasıyla onu izleyenler ne kadar şanslı olduğunu söylememize gerek yok. Standartların dışında vücut tipi ve performansıyla İtalya'yı sallamayı başardı.

Babasının ölümüyle depresyana giren Brezilyalı yıldız ülkesinde futbol oynamaya çalışsa da orada da tutunamadı.

Babasının ölümüyle depresyana giren Brezilyalı yıldız ülkesinde futbol oynamaya çalışsa da orada da tutunamadı.

42 yaşındaki yıldız için dün nihayet bir jübile maçı yapıldı. Flamengo efsaneleriyle "İtalya Karması" denebilecek İtalya'da forma giymiş isimler karşı karşıya geldi.

42 yaşındaki yıldız için dün nihayet bir jübile maçı yapıldı. Flamengo efsaneleriyle "İtalya Karması" denebilecek İtalya'da forma giymiş isimler karşı karşıya geldi.

Brezilyalı yıldız maçın ikinci yarısı başlamadan skorboardda bir sürprizle karşılaştı. Babası Sr. Almir'in yapay zeka ile üretilmiş görüntüleri yayınlandı ve Adriano gözyaşlarını tutamadı.

Brezilyalı yıldız maçın ikinci yarısı başlamadan skorboardda bir sürprizle karşılaştı. Babası Sr. Almir'in yapay zeka ile üretilmiş görüntüleri yayınlandı ve Adriano gözyaşlarını tutamadı.

Adriano'yu gözyaşlarına boğan anlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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