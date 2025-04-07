ABD'deki Trump ve Musk Karşıtı Protestolardan Mizah Çıkaran Kişiler
ABD'deki Trump ve Musk Karşıtı Protestolardan Mizah Çıkaran Kişiler
19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması yurt çapında gösterilere neden olmuştu. Başta Saraçhane olmak üzere büyük kalabalıklar hükümeti protesto etme hakkını kullandı. Bizdeki eylemlerin yankıları sürerken bu kez ABD sokağa döküldü. Hands off eylemlerinde Donald Trump ve Elon Musk'ın politikaları eleştirildi. Ülke genelinde yüz binler eylemlere katıldı. Tabii eylemlerin peşi sıra gelmesi, pankartlar hatta Pikachu detayı derken mizaha da alan açıldı.
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Pikachu ABD'de görüldü.
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Eylemler Trump taraftarlarının yoğun olduğu bölgelerde de yoğundu.
Görseller de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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