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ABD'deki Trump ve Musk Karşıtı Protestolardan Mizah Çıkaran Kişiler

ABD'deki Trump ve Musk Karşıtı Protestolardan Mizah Çıkaran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2025 - 16:07

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması yurt çapında gösterilere neden olmuştu. Başta Saraçhane olmak üzere büyük kalabalıklar hükümeti protesto etme hakkını kullandı. Bizdeki eylemlerin yankıları sürerken bu kez ABD sokağa döküldü. Hands off eylemlerinde Donald Trump ve Elon Musk'ın politikaları eleştirildi. Ülke genelinde yüz binler eylemlere katıldı. Tabii eylemlerin peşi sıra gelmesi, pankartlar hatta Pikachu detayı derken mizaha da alan açıldı.

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Pikachu ABD'de görüldü.

Pikachu ABD'de görüldü.
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Eylemler Trump taraftarlarının yoğun olduğu bölgelerde de yoğundu.

Eylemler Trump taraftarlarının yoğun olduğu bölgelerde de yoğundu.
twitter.com

Yapay zekanın geldiği yer de oldukça ilginç.

Görseller de geldi.

Görseller de geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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