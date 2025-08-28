onedio
Teoman’ın Kafayı Yalnızlıkla Bozduğu Şarkılar

Elifcan Kıcı
28.08.2025 - 23:31

Teoman'ın derin ve biraz da hüzünlü dünyasında kaybolmaya hazır mısınız? Türk rock müziğinin karizmatik ismi, yalnızlığı adeta bir sanat eserine dönüştüren şarkılarıyla kalbimize taht kurdu. Gelin, Teoman'ın yalnızlıkla flört ettiği, bazen hüzünlü bazen isyankar şarkılarına birlikte dalalım!

Paramparça

Gemiler

İstanbul’da Sonbahar

Rüzgar Gülü

Bana Öyle Bakma

Aşk Kırıntıları

Senden Önce Senden Sonra

Tek Başına Dans

Kalbin Yok Mu?

Zamparanın Ölümü

