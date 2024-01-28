Teoloji ve Coğrafya Bir Arada: Dinler Hakkında Daha Önce Hiç Duymadığınız Ufuk Açan Bilgiler

Suudi Arabistan'da bulunan Mekke, Hz. Muhammed'in doğduğu yerdir ve İslam'ın en kutsal şehri olarak kabul edilir. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman Hac ibadetlerini gerçekleştirmek için burada toplanır. Bu ibadet Mekke'nin İslami merkezi olarak önemini güçlendiriyor.