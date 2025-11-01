Temizlik Yapmayı Hiç Sevmeyen Burçlar

Zodyak'ın en muhalif ve kalıbına sığmaya burcu olarak bilinen Kova için temizlik kadar büyük bir külfet belki de yoktur. Çoğu zaman ne istediğini kendinin bile bilmediği bir Kova için hayatta her zaman keşfedilecek yeni bakış açıları ve şeyler bulunur. Bu da onun yerinde sabit kalıp temizlik gibi kuralları baştan belli görevlere odaklanmasını önler. Onun işi yaratıcılıkla ilgili olduğundan temizlik onun için fazlasıyla baskıcı ve kısıtlayıcı bir eylemdir. Zihninde sürekli yeni projeler döndüren Kova burçları süpürge yapmayı ya da toz almayı fazlasıyla gereksiz bulurlar. Bunun için de hep dışarıdan destek almayı tercih ederler.