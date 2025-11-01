onedio
Temizlik Yapmayı Hiç Sevmeyen Burçlar

01.11.2025 - 10:31

Her burcun ve insanın hayata bakışı farklı. Ama söz konusu temizlik olunca gezegenler bize çok farklı şeyler anlatıyor. Kimi burçlar titizliğiyle öne çıkarken kimileri temizlik denince kaçacak yer arıyor. İşte temizlik yapmayı hiç ama hiç sevmeyen, erteleme huyuyla bilinen ve işleri geçiştiren o burçlar!

1. Akrep Burcu (23 Ekim - 22 Kasım)

Su grubunun huysuz üyesi Akrep burçları, canı istediği gibi davranmasıyla bilinir. Canı isteyince tatlı, canı isteyince de epey huysuz olan Akrep burcu için ev temizliği kadar zorlu bir görev olmayabilir. Doğası gereği hırslı, ateşli ve dinamik olan Akrep burçları, belirli bir temizlik rutini oluşturmakta zorlanır. Çünkü onun temizlik yapması için önce doğru modun gelmesi gerekir. Ruh hali keyfine göre değişmediğinden kimi zaman günlerce ortalık toparlanmadan ya da süpürülmeden kalabilir. Ama buna rağmen temizlik yaptığında son derece titiz davranır ve tüm detaylara dikkat ederek herkesten iyi iş çıkarır.

2. Yay Burcu (23 Kasım - 21 Aralık)

Maceradan maceraya koşan Yay burçları için temizlik neredeyse hapsolmakla eşit derecededir. Özgürlüğüne diğer tüm burçlardan daha düşkün olan Yay, zaten evde vakit geçirmeyi sevmez ve yerinde durmaktan hoşlanmaz. Çünkü dışarıda onun için mutlaka denenmeyi bekleyen yeni fırsatlar vardır. Haliyle onu eve bağlayıp ortalığı düzenlemesini ve temizlemesini beklemek, Yay burcunun doğasına aykırı davranması demektir. Bu da olmayacağına göre temizlik ya hep son dakikaya kalır ya da bir anda gelen enerjiyle hızla yapılır. İşler bir şekilde yapılsa bile hiçbir zaman detaylı bir temizlikten veya tam bir düzenden bahsedilemeyebilir.

3. Kova Burcu (21 Ocak - 19 Şubat)

Zodyak'ın en muhalif ve kalıbına sığmaya burcu olarak bilinen Kova için temizlik kadar büyük bir külfet belki de yoktur. Çoğu zaman ne istediğini kendinin bile bilmediği bir Kova için hayatta her zaman keşfedilecek yeni bakış açıları ve şeyler bulunur. Bu da onun yerinde sabit kalıp temizlik gibi kuralları baştan belli görevlere odaklanmasını önler. Onun işi yaratıcılıkla ilgili olduğundan temizlik onun için fazlasıyla baskıcı ve kısıtlayıcı bir eylemdir. Zihninde sürekli yeni projeler döndüren Kova burçları süpürge yapmayı ya da toz almayı fazlasıyla gereksiz bulurlar. Bunun için de hep dışarıdan destek almayı tercih ederler.

4. Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Hayatı tamamen hayaller dünyasında geçen Balık burçlarının temizliği düşünmesi için gerçekliğe dönmesi gerekir. Bu da neredeyse imkansız olduğundan ev düzenleme ve temizlik işleri hep ikinci hatta üçüncü planda kalır. Aslında düzenden ve temizlikten hoşlanan Balık burçları, bu tür rutinler oluştururken fazlasıyla sıkılırlar. Belirli kalıplara girmekten zorlanan ve yaratıcı dünyasıyla tanınan bu burçlar, duygusallıklarını ve hayallerini bir kenara bırakıp temizlik yapmayı hiç ama hiç sevmezler. Bu nedenle de ev işlerini çoğu zaman biriktirir, ancak mecbur kalınca veya işler dayanılmaz hal olunca girişmeyi tercih ederler. Ama bir anlık bir ilham bile işleri harika şekilde tamamlamaları için yeterlidir.

5. İkizler Burcu (21 Mayıs - 21 Haziran)

Sosyal, enerjik ve meraklı yapısıyla bilinen İkizler burçları değişken yapıya sahiptir. Bu da onları belirli rutinlere bağlanmaktan alıkoyar. Dolayısıyla hayatta bir parça düzen isteseler bile bu düzeni elde etmek için genellikle pek çaba sarf etmezler. Monotonluk onlara göre olmadığından ruh hali ve düşünce yapısı anlık değişebilir. Bir an temizliğe motive olup kolları sıvamışken, bir sonraki an kendilerini telefonda konuşurken bulabilirler. Bazen de işlere odaklansalar bile tek bir işi sürdüremezler. Yani bir anda yeri silerken aklına çamaşır yıkamak gelebilir. Bu da evde her köşede tamamlanmayı bekleyen yarım yamalak işlerin kalması demektir.

6. Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Empati yeteneği güçlü, duygusal Yengeç burçları dışarıdan oldukça titiz görünür. Ama içten içe aslında temizliğe vakit ayırmayı ne ister ne de dağınıklık toplamayı sever. Özellikle de söz konusu başkalarının dağınıklığı olunca bir Yengeç kolayca çileden çıkabilir ama kalp kırmamak için duygularını içine attığından, gün sonunda kendini işleri yaparken bulabilir. Haliyle Yengeç burçları aslında sadece kendi çevrelerindeki dağınıklığı toparlar ve temizlik yapar görünürler. Ortamı nasıl düzene sokacaklarını da çok iyi bilirler. Yine de onların yaptığı temizliğin arkasında mutlaka dolaplara sıkıştırılmış eşyalar, dağınık gardıroplar ve düzgün katlanmamış çarşaf dağları olabilir.

