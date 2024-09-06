Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Programlarından Tanıdığımız Dünyanın En Titiz İnsanları

etiket Temizlik Programlarından Tanıdığımız Dünyanın En Titiz İnsanları

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 13:01

Temizlik tutkunuzu ortaya çıkaracak, düzen delisi insanların dünyasına hoş geldiniz! Bazen izlediğimiz temizlik programları, kendi evimize bakış açımızı bile değiştirebilir. İster inanın ister inanmayın, bu dünyaca ünlü titiz insanlar, evlerimizi pırıl pırıl yapma konusunda bize ilham veriyor. 

Hadi gelin, temizlik konusunda uzmanlaşmış bu isimlere birlikte göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Marie Kondo

1. Marie Kondo

Marie Kondo ismini duymayan kaldı mı? 'KonMari Metodu' diye bir şey var ve bu metodun amacı, hayatımızı düzenlemek! Kondo, sadece eşyalarımızı organize etmekle kalmıyor, aynı zamanda bizi mutlu eden şeylere odaklanmamızı sağlıyor. Evinizi onun yöntemlerine göre düzenlerseniz, hem fiziksel hem de zihinsel olarak bir ferahlık hissedeceksiniz. Kondo’nun titizliği, tam anlamıyla bir yaşam biçimi.

2. Mrs. Hinch

2. Mrs. Hinch

Şu sıralar Instagram'da gezinirken Mrs. Hinch'e rastlamadıysanız, temizlik konusunda eksik kalmışsınız demektir! Sophie Hinchcliffe, nam-ı diğer Mrs. Hinch, temizlik aşkını ve püf noktalarını milyonlarca takipçisiyle paylaşıyor. Onun tavsiyeleri sayesinde, temizlik yapmanın aslında ne kadar eğlenceli olabileceğini göreceksiniz. Evdeki her bir köşeyi nasıl pırıl pırıl yapacağınıza dair harika ipuçları veriyor. Ve evet, onun favori temizlik ürünleri listesi adeta bir hazine!

3. Kim ve Aggie

3. Kim ve Aggie

'How Clean Is Your House?' programını hatırlayanlar burada mı? Bu programın efsane ikilisi Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie, temizlik dünyasında adeta fırtınalar estirdi. Evlerindeki dağınıklığıyla baş edemeyenler, bu ikili sayesinde temizlik konusunda adeta birer uzman oldular. En zor kirlerin bile üstesinden gelen Kim ve Aggie, bize temizlik konusunda cesaret verdi. Pislik mi? Onlar için sadece bir hiç!

4. Melissa Maker

4. Melissa Maker

YouTube dünyasında temizliğin öncülerinden biri olan Melissa Maker, 'Clean My Space' adlı kanalıyla temizlik işini bir sanat formuna dönüştürüyor. Melissa, temizlik yaparken pratik olmanın ve zaman yönetiminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Üstelik onun yöntemleri, modern yaşamın koşuşturmacasında temizlik yapmayı kolaylaştırıyor.

5. Peter Walsh

5. Peter Walsh

Peter Walsh, 'Clean Sweep' programıyla tanınan bir düzenleme uzmanı. Onun için temizlik sadece yüzeysel değil, aynı zamanda eşyaların mantıklı ve estetik bir şekilde düzenlenmesi anlamına geliyor. Evdeki her bir eşyanın bir yeri olmalı ve her şey düzenli olmalı diyenlerdenseniz, Walsh’ın düzenleme stratejilerine bayılacaksınız. Minimalizmi ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu titiz adam, yaşam alanlarınızı baştan aşağı değiştirebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Martha Stewart

6. Martha Stewart

Amerika'nın ev işlerinin kraliçesi olarak bilinen Martha Stewart, temizlik ve düzen konusunda tam anlamıyla bir mükemmeliyetçi. Stewart, evde her şeyin kusursuz olmasını ister ve bu titizlik onun her işine yansır. Temizlikten yemek yapmaya, dekorasyondan bahçe işlerine kadar, Martha Stewart’tan öğrenebileceğiniz o kadar çok şey var ki!

7. Lynsey Crombie

7. Lynsey Crombie

Lynsey Crombie, İngiltere'de 'Queen of Clean' olarak bilinen ve temizlik konusunda adeta bir kraliçe olan bir isim. Onun televizyon programları ve sosyal medya paylaşımları, evde kolayca uygulayabileceğiniz pratik temizlik ipuçlarıyla dolu. Crombie, temizlik konusunda her zaman bir adım önde olmanızı sağlayacak tüyolar veriyor.

8. Jocelyn Delk Adams

8. Jocelyn Delk Adams

Yemek yapmayı seviyorsunuz ama mutfak temizliği sizi zorluyor mu? Jocelyn Delk Adams, mutfakta temizlik yapmanın püf noktalarını bilen biri. Onun tüyolarıyla yemek sonrası mutfağınızı ışıl ışıl yapabilirsiniz. Adams’ın mutfak temizliği konusunda verdiği tavsiyeler, sizin de işinize yarayacak!

9. Anthea Turner

9. Anthea Turner

Anthea Turner, İngiltere’de temizlik ve ev işleri denince akla ilk gelen isimlerden biri. “Perfect Housewife” adlı programıyla, ev kadınlarına yönelik verdiği temizlik ve düzen tüyolarıyla tanınıyor. Turner, evde düzenli olmanın ve her şeyin yerli yerinde durmasının önemini vurguluyor. Evinizi onun tavsiyeleriyle mükemmel bir hale getirmek işten bile değil!

10. Monica Geller

10. Monica Geller

Evet, gerçek bir kişi değil ama “Friends” dizisinin titiz karakteri Monica Geller'ı unutmak olmaz! Dizideki her sahnesinde düzen ve temizlik aşkıyla izleyenleri etkileyen Monica, evini her zaman kusursuz tutmak için elinden geleni yapıyordu. Kurgusal da olsa, temizlik ve düzen konusunda ilham almak isteyenler için Monica Geller’ı listemize eklememek olmazdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Joshua Becker

11. Joshua Becker

Joshua Becker, minimalist yaşam tarzını benimseyen ve bunu temizlikle birleştiren bir isim. Becker, eşyaların hayatımızı kontrol etmesine izin vermemek gerektiğini savunuyor. Daha az eşya, daha az temizlik ve daha fazla huzur mottosuyla hareket eden Becker’ın önerileri, minimalist bir yaşam tarzını benimsemek isteyenler için ideal.

12. Julie Morgenstern

12. Julie Morgenstern

Julie Morgenstern, organizasyon ve düzenleme konusunda dünya çapında tanınan bir isim. Kitapları ve konuşmalarıyla, evde ve işte düzenli olmanın hayat kalitesini nasıl artırabileceğini gösteriyor. Eğer evinizdeki karmaşayı nasıl düzene sokacağınızı bilemiyorsanız, Morgenstern’in tüyoları size rehberlik edebilir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın