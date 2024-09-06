Temizlik Programlarından Tanıdığımız Dünyanın En Titiz İnsanları

Marie Kondo ismini duymayan kaldı mı? 'KonMari Metodu' diye bir şey var ve bu metodun amacı, hayatımızı düzenlemek! Kondo, sadece eşyalarımızı organize etmekle kalmıyor, aynı zamanda bizi mutlu eden şeylere odaklanmamızı sağlıyor. Evinizi onun yöntemlerine göre düzenlerseniz, hem fiziksel hem de zihinsel olarak bir ferahlık hissedeceksiniz. Kondo’nun titizliği, tam anlamıyla bir yaşam biçimi.