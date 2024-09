Temizlik Programlarından Tanıdığımız Dünyanın En Titiz İnsanları

'How Clean Is Your House?' programını hatırlayanlar burada mı? Bu programın efsane ikilisi Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie, temizlik dünyasında adeta fırtınalar estirdi. Evlerindeki dağınıklığıyla baş edemeyenler, bu ikili sayesinde temizlik konusunda adeta birer uzman oldular. En zor kirlerin bile üstesinden gelen Kim ve Aggie, bize temizlik konusunda cesaret verdi. Pislik mi? Onlar için sadece bir hiç!