Temizlik Programlarından Tanıdığımız Dünyanın En Titiz İnsanları
Temizlik Programlarından Tanıdığımız Dünyanın En Titiz İnsanları
Temizlik tutkunuzu ortaya çıkaracak, düzen delisi insanların dünyasına hoş geldiniz! Bazen izlediğimiz temizlik programları, kendi evimize bakış açımızı bile değiştirebilir. İster inanın ister inanmayın, bu dünyaca ünlü titiz insanlar, evlerimizi pırıl pırıl yapma konusunda bize ilham veriyor.
Hadi gelin, temizlik konusunda uzmanlaşmış bu isimlere birlikte göz atalım!
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1. Marie Kondo
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2. Mrs. Hinch
3. Kim ve Aggie
4. Melissa Maker
5. Peter Walsh
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6. Martha Stewart
7. Lynsey Crombie
8. Jocelyn Delk Adams
9. Anthea Turner
10. Monica Geller
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