Ebeveynler Buraya: Çocuklu Evde Dikkat Etmeniz Gereken 11 Temizlik Tüyosu
Çocuklar hayatımızın neşesi ve onlarla her gün bizler de yeni şeyler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz şeylere temizlik de dahil tabii ki... Her köşe, her oda çoğu zaman savaş alanına dönüyor. Ama endişelenmeyin, işte size bu temizlik yolculuğunda yardımcı olacak tüyolar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Koltuklar bu savaşa başlamadan kaybetti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yere düşen oyuncaklar çocuğunuzun sağlığını büyük tehlikeye atıyor!
3. Halılar, çocukların en çok vakit geçirdiği yer...
4. Acaba bu küçük el izleri nereden geliyor?
5. Bebeklerinizin özel eşyalarını her zaman dezenfekte edin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sıra geldi banyo temizliğine...
7. Yataklar nasıl bu kadar kirlenebilir ki!
8. Minik parmak izlerinin cam koleksiyonunu unutmamak gerekiyor...
9. Ayakkabılar evden uzak dursun!
10. Evinizin havası her daim temiz olsun...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Boya kalemi almadan önce evin duvarlarını düşünün...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın