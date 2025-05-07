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Ebeveynler Buraya: Çocuklu Evde Dikkat Etmeniz Gereken 11 Temizlik Tüyosu

etiket Ebeveynler Buraya: Çocuklu Evde Dikkat Etmeniz Gereken 11 Temizlik Tüyosu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 11:32

Çocuklar hayatımızın neşesi ve onlarla her gün bizler de yeni şeyler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz şeylere temizlik de dahil tabii ki... Her köşe, her oda çoğu zaman savaş alanına dönüyor. Ama endişelenmeyin, işte size bu temizlik yolculuğunda yardımcı olacak tüyolar!

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1. Koltuklar bu savaşa başlamadan kaybetti...

Çocuklu bir evde koltuklar resmen savaş gazisine dönüyor. Çocuklar genellikle elinde ne varsa anında koltuğa bulaştırıyor ve ebeveynler için de çıkmayan kocaman lekeleri temizlemek kalıyor...  Koltuklarınız için kılıf alma işini asla ertelemeyin!

2. Yere düşen oyuncaklar çocuğunuzun sağlığını büyük tehlikeye atıyor!

Oyuncaklar yere düşer, ağza girer, sonra tekrar düşer derken bu döngüde bebeğiniz mikroplara maruz kalıyor. Bu yüzden en azından haftada 1 oyuncakları dezenfekte edin. Plastik olanları ılık sabunlu suda yıkayabilir, pelüşleri yıkama torbasıyla çamaşır makinesine atabilirsiniz.

3. Halılar, çocukların en çok vakit geçirdiği yer...

Belki de çocuklar uyanık kaldığı her anını halının üstünde yuvarlanıp oyun oynayarak geçiriyor. Peki,  bu çocuklar için acaba ne kadar temiz? Halılarınızı düzenli olarak temizlemek şart yoksa halılar da zamanla çocuklarınız için mikrop yuvasına dönüşür.

4. Acaba bu küçük el izleri nereden geliyor?

Evde başınızı çevirdiğiniz her yerde minik el izleri görme ihtimaliniz çok yüksek. Çocuklar için yer fark etmiyor, ulaşabildikleri her yere dokunmaya bayılıyorlar. Kapı kolları, dolap kenarları, banyo lavaboları… Maalesef ki bu yerleri anında silmezseniz daha sonrasında çıkartmak için epey uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

5. Bebeklerinizin özel eşyalarını her zaman dezenfekte edin!

Çocuğunuz eğer küçük yaştaysa muhtemelen bulduğu her şeyi ağzına götürüyordur. Çocuğunuzun ağzına giren her şey de onlar için mikrop demek! Bu yüzden biberon, emzik, mama sandalyesi gibi kişisel eşyalarını her gün temizlemeye özen gösterin.

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6. Sıra geldi banyo temizliğine...

Banyo kir ve toz konusunda tam anlamıyla bir şampiyonlar ligi. Sürekli ıslak kalan bir alan olduğu için mikropların çoğalmayı en sevdiği yer de diyebiliriz. Çocukların bağışıklığı hassas olduğu için banyoyu önden temizlemek de onlar için oldukça önemli. Banyo sırasında oynadığı oyuncakları da dezenfekte etmeye özen göstermelisiniz.

7. Yataklar nasıl bu kadar kirlenebilir ki!

İnanması zor ama gerçekten de yataklar evde en çok kirlenen alanlardan biri olabilir. Düşününce sebebi oldukça basit... Çocuklar yatakta uyurken, genelde çevreyi keşfeder, yemek yer, oyun oynar... Yatağın kirlenmemesi için başka bir neden kalmadı ki! En fazla haftada 1 çarşafları değiştirerek bu durumun önüne geçebilirsiniz.

8. Minik parmak izlerinin cam koleksiyonunu unutmamak gerekiyor...

Siz ne kadar camları temizlerseniz temizleyin günün sonunda yine parmak izlerini görme ihtimaliniz çok yüksek. Çocuklar genellikle bu izleri bir oyun gibi düşünürler ve kendi sanat eserlerini camlara yansıtırlar. Bu yüzden sık sık camlardaki lekelerinizi de kontrol edin...

9. Ayakkabılar evden uzak dursun!

Çocuklar çoğu zaman dışarıdan geldikten sonra evin içinde de ayakkabı ile dolaşmak isterler. Ebeveyneler için bu durum düşününce bile korkunç... Sizle ne kadar inatlaşırsa inatlaşsın ayakkabılarını her zaman dışarıda çıkarmasını sağlayın, yoksa ev mikrop yuvasına dönebilir.

10. Evinizin havası her daim temiz olsun...

Havalandırma en basit temizlik kurallarından biridir. Çocukların kapalı alan içerisinde fazla durması bir noktadan sonra onları rahatsız eder. Bu yüzden çocuğunuzun odasını sık sık havalandırmaya özen gösterin. Hem siz hem de çocuğunuz da derin bir 'oh' çeker!

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11. Boya kalemi almadan önce evin duvarlarını düşünün...

Bir çocuğun ilk resim defteri genellikle duvarlar oluyor. Pastel boya, keçeli kalem, kurşun kalem gibi duvardan çıkmayacak tüm boya kalemleri ile kendi sanatını odasına yansıtıyor. Leke çıkarıcılar da çoğu zaman işe yaramaz oluyor. Çocuğunuz için boya kalemi seçerken bu maddeyi kesinlikle göz önünde bulundurun.

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