Ebeveynler Buraya: Çocuklu Evde Dikkat Etmeniz Gereken 11 Temizlik Tüyosu

Banyo kir ve toz konusunda tam anlamıyla bir şampiyonlar ligi. Sürekli ıslak kalan bir alan olduğu için mikropların çoğalmayı en sevdiği yer de diyebiliriz. Çocukların bağışıklığı hassas olduğu için banyoyu önden temizlemek de onlar için oldukça önemli. Banyo sırasında oynadığı oyuncakları da dezenfekte etmeye özen göstermelisiniz.