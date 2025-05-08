Senin Evine Huzur Getirecek Şey Ne?
Bazen evin ne kadar derli toplu olursa olsun, eksik bir şeyler hissedersin ya… Belki biraz doğallık, belki sadeleşme, belki de taze bir enerji gerekir. Bu test, evine hangi küçük dokunuşun huzur getireceğini anlaman için.
Hazırsan başlayalım; bakalım senin evine ne iyi gelecek?
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1. Başladık bile! Evinin genel atmosferini nasıl?
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2. Söyle bakalım, canın sıkkın olduğunda nerede olmayı tercih edersin?
3. Evinin dekorasyonundan memnun musun?
4. Bu görsellerden hangisi sana daha çok huzur veriyor?
5. Her evde sorunlar var! Evinde sıkça yaşadığın rahatsızlık ne?
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6. Peki, evdeki temizlik işlerini yaparken keyif alıyor musun?
7. Kafanda yakın zamanda başka bir eve taşınma fikri var mı?
8. Son olarak, hangi hava durumunu daha çok seviyorsun?
Bitkiler!
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