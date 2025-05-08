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Senin Evine Huzur Getirecek Şey Ne?

etiket Senin Evine Huzur Getirecek Şey Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 10:01

Bazen evin ne kadar derli toplu olursa olsun, eksik bir şeyler hissedersin ya… Belki biraz doğallık, belki sadeleşme, belki de taze bir enerji gerekir. Bu test, evine hangi küçük dokunuşun huzur getireceğini anlaman için. 

Hazırsan başlayalım; bakalım senin evine ne iyi gelecek?

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1. Başladık bile! Evinin genel atmosferini nasıl?

2. Söyle bakalım, canın sıkkın olduğunda nerede olmayı tercih edersin?

3. Evinin dekorasyonundan memnun musun?

4. Bu görsellerden hangisi sana daha çok huzur veriyor?

5. Her evde sorunlar var! Evinde sıkça yaşadığın rahatsızlık ne?

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6. Peki, evdeki temizlik işlerini yaparken keyif alıyor musun?

7. Kafanda yakın zamanda başka bir eve taşınma fikri var mı?

8. Son olarak, hangi hava durumunu daha çok seviyorsun?

Bitkiler!

Eğer evinde biraz daha huzur ve canlılık istersen, bitkiler tam sana göre olabilir. Onlarla ilgilenmek, yapraklarını silmek ya da sessizce konuşmak bile sana iyi gelecek. Bir saksıya su verirken yavaşladığını, iç sesini daha net duyduğunu fark edeceksin. Bitkiler evine sadece renk katmakla kalmaz, sana sakinliği de getirir. Belki pencere kenarına bir iki çiçekle başlarsın, sonra evinin her köşesi sana nefes aldıran bir köşe olur. Denemeye değer, değil mi?

Tamamen kendine ait bir köşe oluştur!

Tamamen kendine ait bir köşe oluştur!

Hayatın karmaşasında kaybolan o minik ama çok değerli huzuru yeniden bulmaya ne dersin? Kendi tarzını yansıtan renkler, objeler ve dokularla döşediğin küçük bir köşe, sadece evine değil, sana da huzur katacak bir adım olabilir. Kendini rahat hissedeceğin bu alan, günde birkaç dakika bile olsa seni günlük koşuşturmadan uzaklaştırarak içsel bir denge kurmanı sağlayacak. Burada vakit geçirirken, kendini daha çok sevecek, daha huzurlu ve mutlu hissedeceksin.

Hava temizleyicisi!

Hava temizleyicisi!

Fark etmesek de, kalitesiz hava evde huzursuz bir ruh haline neden olabilir. Neyse ki bu durumu küçük ama etkili bir adımla değiştirmek mümkün. Bir hava temizleyici, yalnızca soluduğun havayı arındırmakla kalmaz; evinin havasını daha ferah, zihnini ise daha dingin hale getirir. Temizlenmiş bir ortamda hem bedenin hem ruhun gerçekten nefes alır. Belki de aradığın o huzur, farkında olmadan her gün soluduğun havada saklıdır.

Philips AquaTrio 9000 Süpürge!

Philips AquaTrio 9000 Süpürge!

Evine huzur getirecek şey bazen sessizliktir, bazen de tek tuşla halledilen bir temizlik. Philips AquaTrio 9000, hem süpürüp hem de silebilme özelliğiyle seni yormadan evini baştan sona pırıl pırıl yapıyor. Yüksek emiş gücüyle tozları ve kiri derinlemesine temizlerken, ıslak süpürme özelliğiyle zeminleri adeta ferahlatıyor. Bu sayede evin hem hijyenik hem de uzun süre temiz kalıyor. Sen de sadece arkanı yaslanıp tertemiz bir evin keyfini çıkarıyorsun.

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miray soysal
miray soysal
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