Camlar Nasıl İz Bırakmadan Temizlenir?

Cam silmek… Herkesin 'hemen hallediyorum' deyip sonra iç çekerek ertelediği o meşhur görev! Çünkü ne zaman silsek bir bakmışız arkasında dans eden izler kalmış. Hani neredeyse camı silmeden önce daha temizdi diyebileceğimiz bir an yaşanır ya işte onu yaşamamak mümkün. Üstelik camları mis gibi yapmak öyle pahalı malzemelere ya da gizemli sıvılara da bağlı değil. Doğru teknik, doğru zamanlama ve biraz da eğlenceyle bu iş çılgın bir başarı hikayesine dönüşebilir!