Kendine Zaman Ayırmak İçin Temizlik Süreçlerini Kısaltmanın Yolları
Kendine biraz daha zaman ayırmak istiyorsan doğru içeriktesin. Temizliği kısaltırken daha pratik hale getirmenin en keyifli yollarını bu içerikte topladık. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Her gün 5 dakika etrafı toparlamalısın.
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2. Çok amaçlı temizlik ürünleri kullanmalısın.
3. Temizlik yaparken zamanlayıcı kurmalısın.
4. Temizlemeden önce etrafı toparlamalısın.
5. Her gün robot süpürge çalıştırmalısın.
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6. Üstten alta doğru temizlik yapmalısın.
7. Eşyaları kutularda gruplandırmalısın.
8. Bulaşıkları bekletmeden makineye yerleştirmelisin.
9. Her eşya için bir yer belirlemelisin.
10. Leke oluştuğu anda müdahale etmelisin.
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11. Kıyafetleri katlamak yerine asmalısın.
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