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Kendine Zaman Ayırmak İçin Temizlik Süreçlerini Kısaltmanın Yolları

etiket Kendine Zaman Ayırmak İçin Temizlik Süreçlerini Kısaltmanın Yolları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 17:20

Kendine biraz daha zaman ayırmak istiyorsan doğru içeriktesin. Temizliği kısaltırken daha pratik hale getirmenin en keyifli yollarını bu içerikte topladık. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Her gün 5 dakika etrafı toparlamalısın.

Dağınıklığı büyümeden toplamak, büyük temizliklerin önünü keser. Günde sadece 5 dakika ayırmak uzun vadede saatler kazandırır. Bu yüzden bunu bir rutin haline getirerek her gün 5 dakika etrafı toparlamayı unutma.

2. Çok amaçlı temizlik ürünleri kullanmalısın.

Her yüzey için ayrı temizlik ürünü kullanmak hem maliyetli hem zaman kaybı yaratır. Çok amaçlı güçlü bir temizlik spreyi ile cam, masa, mutfak tezgâhı ve banyo gibi pek çok alanı hızlıca temizleyebilirsin. Böylece ürün değiştirme, bez yıkama gibi uğraşlardan kurtulursun.

3. Temizlik yaparken zamanlayıcı kurmalısın.

15 ya da 20 dakikalık bir zamanlayıcı kurup sadece o süre boyunca temizlik yapmak, dikkatin dağılmasını engeller ve seni motive eder. “Sonsuz temizlik” hissinden çıkarak kontrollü bir şekilde işleri bitirmen kolaylaşır. Bu yöntemle çok kısa sürede büyük işler başarabilirsin.

4. Temizlemeden önce etrafı toparlamalısın.

Temizlikten önce eşya toplamak, hem yüzeylerin görünmesini sağlar hem de temizlik süresini yarıya indirir. Önce odayı sadeleştir, sonra süpür, sil, toz al. Bu sırayla ilerlersen daha az yorulur, daha hızlı temizlik yaparsın.

5. Her gün robot süpürge çalıştırmalısın.

5. Her gün robot süpürge çalıştırmalısın.

Sürekli süpürmekten sıkıldıysan robot süpürge tam bir kurtarıcı. Gün içinde sen işindeyken ya da kahveni içerken o kendi kendine zeminleri süpürür. Günde ortalama 20-30 dakikalık süpürme işlemini senin yerine yapar, sana zaman kazandırır.

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6. Üstten alta doğru temizlik yapmalısın.

Toz alırken önce raf, perde, tablo üstü gibi yüksek yerlerden  başlayıp zemine doğru inmelisin. Aksi takdirde yukarıdan silinen toz aşağıya dökülür ve aynı alanı tekrar temizlemek zorunda kalırsın. Doğru sıralamayla daha az tekrar yaparsın, daha hızlı bitirirsin.

7. Eşyaları kutularda gruplandırmalısın.

Görsel dağınıklığın en büyük nedeni küçük eşyaların oraya buraya dağılmasıdır. Makyaj malzemeleri, uzaktan kumandalar, kalemler gibi sık kullanılan eşyaları dekoratif kutulara veya sepetlere yerleştirdiğinde hem düzenli görünür hem de toz alma işlemi kolaylaşır.

8. Bulaşıkları bekletmeden makineye yerleştirmelisin.

Kirli bulaşıkları bekletmek hem mutfağı dağınık gösterir hem de zamanla kuruyarak temizlenmesi zor hale gelir. Hemen yıkamak ya da makineye yerleştirmek, daha az eforla daha temiz bir mutfak sağlar.

9. Her eşya için bir yer belirlemelisin.

Eşyaların sabit bir yeri olması, temizlik sırasında “şunu nereye koysam?” vakit kaybını ortadan kaldırır. Düzenli evlerde temizlik daha kısa sürer çünkü dağınıklık anında toparlanır. Bu alışkanlık zaman içinde seni çok rahatlatır.

10. Leke oluştuğu anda müdahale etmelisin.

Yeni oluşan lekeler çok daha kolay temizlenir. Zaman geçtikçe kuruyarak sabitlenir ve özel temizlik gerektirir. Küçük bir müdahale, büyük bir temizlik işinden seni kurtarabilir. Hemen silip geçmek alışkanlık haline geldiğinde evin her zaman tertemiz kalır.

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11. Kıyafetleri katlamak yerine asmalısın.

Ütü gerektirmeyen kıyafetleri katlamakla zaman kaybetmek yerine doğrudan askıya asmak hem düzen sağlar hem de zaman kazandırır. Özellikle gömlek, tişört gibi kolay buruşan parçalar için bu yöntem hayat kurtarır.

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